El PSOE conserva por los pelos su diputado 18 en Extremadura

Finalmente, el PSOE conserva el último diputado en juego en la provincia de Cáceres, el número 18 de la formación en la Asamblea extremeña, tras el recuento del voto de residentes en el extranjero, el llamado voto CERA, de los comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre.

De esta forma, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín se mantendrá como diputada al conservar los socialistas el octavo escaño por la circunscripción cacereña, que estaba en disputa por 244 votos con el PP.

Según los datos de las Juntas Electorales, responsables de contabilizar este viernes el voto CERA y realizar el escrutinio general definitivo, el PSOE habría obtenido el mayor respaldo de residentes en el extranjero (629 votos) frente al PP (482), Vox (336) y Unidas por Extremadura (300).

De esta forma, el voto de los residentes en el extranjero no altera el reparto de escaños que se conoció el pasado domingo y deja al Partido Popular de María Guardiola con 29 escaños (uno más que en las elecciones de hace dos años y medio) mientras que el PSOE se mantendría en 18 diputados (10 menos que en mayo de 2023).