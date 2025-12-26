La Audiencia Nacional cita a la expareja de Koldo a declarar como imputada el 20 de enero

La Audiencia Nacional ha decidido citar a declarar a Patricia Uriz, expareja del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, el próximo 20 de enero en el marco del caso Koldo. La decisión de citar a Uriz, que ya se encuentra investigada en la causa, ha sido tomada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno.

En el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado señala que "una de las personas respecto de las que desde el inicio se dirigió la investigación es Patricia Uriz Iriarte, en tanto que se habría beneficiado y habría participado en la operativa desplegada para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos por Koldo García Izaguirre durante su etapa de asesor del entonces titular del MITMA, José Luis Ábalos Meco".

De igual manera, Moreno apunta a que en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "se describen conductas de Patricia Uriz Iriarte compatibles con el delito de blanqueo de capitales del que venía siendo investigada, y que todavía no se habían puesto de manifiesto en el presente procedimiento". Finalmente, el magistrado indica que "se considera procedente que se ha de proceder a la toma declaración en calidad de investigada de Dª Patricia Uriz Iriarte".

En el último informe de la UCO aparece reflejado que Uriz acompañó a Koldo García a visitar varias propiedades y entre ellos, según esta unidad, se encontraría la de La Alcaidesa.

"Por el contexto de la conversación se puede concluir que se trató de un total de seis, los inmuebles visitados junto con su esposa Patricia Uriz, determinando que los contactos a establecer con los diferentes agentes inmobiliarios fueron efectuados por ésta, la cual informaba a su marido Koldo García de los horarios en los que se establecían las visitas, trasladándole éste las características de los inmuebles que fueron concretadas con José Luis Ábalos", señaló la UCO.