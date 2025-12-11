La UCO certifica que Ábalos medió en la trama hidrocarburos: "El putero ha recibido el chalet y le ha dado al botoncito"

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) asegura que la trama hidrocarburos pagó al exministro José Luis Ábalos el chalet de La Alcaidesa en Cádiz con el objetivo de que Villafuel obtuviese la licencia de operador. "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito", se puede leer en uno de los mensajes intercambiados entre la empresaria Leonor González y su pareja Natán González.

El informe de la UCO de 182 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "la correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa causa-efecto, circunstancia espontáneamente verbalizada" de esta manera. Esto a ojos de la UCO "denota que los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro".

De igual manera la UCO también señala que" la adquisición del chalet de La Alcaidesa se produjo tras un proceso de búsqueda y selección de una propiedad que se adecuara a las preferencias personales del ministro, proceso en el que intervino activamente su asesor Koldo GARCÍA".

Esta licencia era otorgada por el Ministerio de Industria que entonces dirigía la ministra socialista Reyes Maroto, que habría sido influenciada por José Luis Ábalos para que la trama recibiera una licencia con la que después defraudó impuestos: cobraban el IVA de los hidrocarburos pero no lo pagaban al Estado.

