La renuncia del abogado de Ábalos pone en peligro el inicio del primer juicio de la trama Koldo

La renuncia del segundo abogado del exministro de Transportes José Luis Ábalos pone en peligro el inicio del primer juicio sobre la trama Koldo previsto para finales de febrero o principios de marzo, tal y como publicó LD.

El letrado Carlos Bautista renunciaba a la defensa del exministro de Transportes y solicitaba que se paralicen "los plazos procesales pendientes" para no "generar indefensión". Este desencuentro no estaría relacionado con la estrategia judicial y podría tratarse de un aspecto económico. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, aceptaba este martes la renuncia de Bautista, aunque deberá comparecer en defensa de Ábalos en la vista señalada el próximo 15 de enero para estudiar el recurso contra su ingreso en prisión provisional. El exdirigente socialista ya renunció a su primer abogado José Aníbal a mediados de octubre por "diferencias irreconducibles".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la renuncia del abogado de Ábalos puede retrasar el inicio de la vista oral en el Supremo. En primer lugar, el exministro tendrá que elegir un nuevo letrado y en caso contrario, se le asignará uno de oficio. En segundo lugar, la nueva defensa del exministro necesitará un plazo para estudiar la causa antes de defenderlo en el juicio".

"Al ser una causa con preso, ya que Ábalos y su exasesor Koldo García ingresaron en prisión provisional el pasado mes de noviembre por riesgo de fuga, el comienzo de la vista oral no se puede retrasar más allá de algunas semanas", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el Alto Tribunal hará un seguimiento de la elección del nuevo abogado de Ábalos. El objetivo es evitar una estrategia dilatoria para que el exministro retrase más de lo necesario el principio de la vista alegando que no tiene abogado. El exministro podría recurrir a esta argucia para intentar recuperar la libertad provisional antes de sentarse en el banquillo de los acusados".

"La Sala Penal del Supremo aún debe decidir qué tipo de cobertura mediática tendrá el primer juicio de la trama Koldo. Posiblemente, sea muy parecida a la que tuvo el enjuiciamiento del ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz", concluyen.

Recordamos que el magistrado Leopoldo Puente acordó el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, al apreciar riesgo de fuga "extremo". Todo ello, después de que el propio Puente acordara su procesamiento el pasado mes de noviembre junto al empresario Víctor de Aldama.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo. El Ministerio Público también reclamó que se les condenase a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares solicitaban penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo. A ambos les atribuía los mismos delitos que señalaba la Fiscalía y añadía otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.

El tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama

El tribunal que celebrará el juicio estará presidido por el presidente de la Sala Penal del Supremo Andrés Martínez Arrieta junto a los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana María Ferrer García y Eduardo de Porres, que integraron la Sala de admisión del Supremo que abrió causa penal contra Ábalos al estar aforados tras la exposición razonada remitida por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

El tribunal se cerrará con la designación de otros dos magistrados del Supremo que por turno corresponda y que no hayan formado parte de la Sala de Apelación de este procedimiento. Su nombre se conocerá próximamente.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com