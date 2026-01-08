Los sindicatos médicos escalan el conflicto: frente común contra Mónica García y nuevas movilizaciones

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el sindicato de facultativos de Galicia independientes (O’MEGA) se han reunido este jueves en la sede de CESM para anunciar que han llegado a un acuerdo para defender la convocatoria de nuevas movilizaciones en este nuevo año con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo.

Así lo han explicado los responsables sindicales, recordando cómo se ha llegado hasta aquí y el porqué del rechazo del colectivo a una norma y a un ámbito de negociación que les deja sin opción de poder regular de manera directa sus condiciones laborales.

A juicio de los sindicatos médicos, la actitud del ministerio dirigido por Mónica García en las últimas semanas sólo evidencia la nula intención de Sanidad de contemplar las demandas de médicos y facultativos, manifestándose de manera patente en las últimas reuniones tanto con el comité de huelga, dando carpetazo a cualquier opción de negociación tal como se había propuesto días antes, como en el ámbito de negociación, donde se anuncia un acuerdo con el resto de sindicatos que se vende como un éxito aunque no beneficie a los médicos y cuyo contenido real aún se desconoce.

Ante esta situación, CESM y SMA han invitado a incorporarse al comité de huelga a los sindicatos Metges de Cataluña, AMYTS, O’MEGA y SME, reforzando así la unión del colectivo frente a las decisiones del ministerio.

Esta coordinación entre todos los sindicatos médicos profesionales ha propiciado además que se intensifiquen las medidas de presión, que incluyen acciones coordinadas de carácter indefinido, con la intención de que el ministerio reconsidere su postura y retome un diálogo real y productivo con los representantes de médicos y facultativos con el único objetivo de alcanzar un acuerdo que atienda las reivindicaciones sindicales y garantice los derechos laborales de los profesionales y, por tanto, la continuidad del sistema sanitario.

La importancia de esta unión radica, según recalcan, no sólo en mejorar la situación actual como facultativos, sino también como pacientes o usuarios de la sanidad. Por último, los responsables sindicales han hecho hincapié en que el objetivo de esta unión es la interlocución directa de los médicos con la Administración, pero a todos los niveles, ya que las reivindicaciones del colectivo afectan tanto al Ministerio de Sanidad como a otros ministerios, a los grupos parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas y a los servicios de salud.

Por lo tanto, es una señal de alarma para todos los agentes implicados que "deben dejar de escudarse en la delegación de competencias para afrontar lo que sí les corresponde y asumir las respectivas responsabilidades para lograr un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad, deseo último de profesionales y pacientes", señalan en un comunicado.