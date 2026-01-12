Barcelona mantendrá las luces de Navidad en el casco antiguo para combatir la inseguridad

Navidad casi todo el año. Así parecerá a tenor de la iluminación de las calles en las zonas más inseguras de Barcelona. El Ayuntamiento de la capital catalana pretende mantener la decoración luminosa de las fechas navideñas entre octubre y abril. Se trata de una petición de los comerciantes del barrio Gótico, el Borne, la ronda de San Pedro y la zona de Santa Caterina y la Ribera, que se quejan de la inseguridad y de las restricciones municipales a las guirnaldas luminosas con las que decoran sus fachadas en calles angostas y privadas de alumbrado público.

Tras la insistencia de los comerciantes, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido poner a prueba la idea en unas calles donde a la inseguridad objetiva se añade la sensación de inseguridad por la oscuridad, lo intrincado del callejero y la poca anchura de las calles. Y es ahí, además, donde se han acabado instalando locales de ocio, galerías de arte, tiendas de artesanía y otros productos expulsados de los ejes comerciales por el coste de los alquileres.

En declaraciones a La Vanguardia, el teniente de alcalde de Seguridad y del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha señalado que se trata de "impulsar la dinamización comercial, cultural y social, y también mejorar la sensación de seguridad, sobre todo en los días de menos horas de luz diurna. Estamos trabajando la fórmula para potenciar esta red más capilar de calles. La voluntad municipal es que la medida se implemente, ahora y en el futuro, durante el período de horario de invierno".

Hasta ahora, muchos comerciantes habían respondido a la falta de alumbrado con adornos luminosos que según las ordenanzas municipales están prohibidos fuera del periodo navideño. Sin embargo, las autoridades hacían la vista gorda entre otras razones por la falta de agentes de la Guardia Urbana patrullando por unas calles que muchas veces son una trampa para turistas incautos.