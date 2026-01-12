Oriol Junqueras desarrolla en los últimos días una actividad frenética en comparación con su habitual relajación. Tras la cita de la semana pasada con Pedro Sánchez, el líder de ERC está irreconocible. Ruedas de prensa, entrevistas y rondas de contactos. Tiene la agenda llena para los próximos días y por si no fuera suficiente, quiere que Puigdemont le reciba en Waterloo para negociar el apoyo de Junts al acuerdo de financiación "singular".

"Le he pedido cita para ir a verlo. No tiene fecha. Le he dicho que escoja día", ha declarado Junqueras en una entrevista en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio. El que fuera vicepresidente de Puigdemont en el gobierno golpista de la Generalidad pretende convencer al prófugo de las bondades del acuerdo, sobre todo en lo relativo a los 4.700 millones de euros de más que recibirá la administración catalana y en la aplicación de la ordinalidad (que Cataluña sea la tercera región en ingresos al ser la tercera región que más aporta).

Junqueras pretende abordar también el regreso del líder de Junts una vez se despeje el camino judicial de la amnistía. Precisamente ese es uno de los asuntos que hoy tratará Puigdemont con sus diputados, a quienes ha convocado a una de las tradicionales reuniones de Junts en la capital belga. Y dadas las malas relaciones entre Puigdemont y Junqueras no es previsible que al primero le apetezca hablar de cómo y de qué manera pretende regresar a España.

Además de la solicitud de cita a Puigdemont, Junqueras ha quedado esta semana con las direcciones de los sindicatos UGT y CCOO. También quiere reunirse con el presidente de la patronal catalana "Foment", el expolítico de Unió Josep Sánchez Llibre, quien criticó el pasado viernes el acuerdo de financiación alcanzado por ERC por su supuesta "falta de ambición".

"Primero que se informe"

Junqueras no ha ocultado que la crítica de Sánchez Llibre no le gustó nada y ha afirmado en la mencionada entrevista que "le comentaré la enorme irresponsabilidad que implica menospreciar la importancia de este acuerdo sin conocerlo antes. Primero que se informe y que sepa de qué va. También que nos aclare qué no le gusta del acuerdo. ¿No le gusta que Cataluña tenga 4.686 millones más?".

El presidente de ERC ha añadido al respecto que "la gente que tiene problemas para pagar el alquiler entiende perfectamente que es mejor tener 4.700 millones que no tenerlos y si alguien no lo entiende es porque quizá no tiene esos problemas".

El dirigente empresarial se ha alineado con la posición de Junts, formación que sostiene que el acuerdo de financiación es "café para todos" aunque concede que se trata de "más café". Aun así, amenazan con una enmienda a la totalidad del nuevo modelo y con hacerlo descarrilar en el trámite parlamentario. Junqueras, sin embargo, insiste en el tema de los 4.700 millones y reprocha a los posconvergentes que "es más útil ayudar a Cataluña con 4.700 millones de euros que con 4.700 millones de tuits".

En cuanto a la negociación de los presupuestos tanto en Madrid como en Barcelona, Junqueras insiste en que hasta que no haya un acuerdo sobre la gestión y recaudación del IRPF, su partido no se sentará a negociar con Sánchez y Salvador Illa.

Además, se ha felicitado por la constitución este lunes de la empresa mixta entre la Generalidad y la Renfe que se hará cargo del servicio y de las infraestructuras de cercanías en Cataluña.