Las agresiones a guardias civiles se mantuvieron disparadas en 2025: casi 4 al día durante los primeros nueve meses

La cantidad de agresiones que sufren los agentes de la Guardia Civil mientras realizan su trabajo en el día a día siguen disparadas, lo que viene a confirmar que este tipo de actitudes violentas contra los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado empieza a ser un tema estructural. Los datos recogidos por la asociación profesional Justicia Civil (JUCIL) sitúan en 1.028 el número de agresiones a agentes del Instituto Armado durante los primeros nueve meses de 2025.

Este dato significa que se produjeron una media de 3,76 agresiones a los agentes del cuerpo en los 273 días que componen los nueve primeros meses del año (enero-septiembre 2025). La cifra está ligeramente por debajo de la registrada en el mismo periodo del año 2024, cuando el número de agresiones registradas fue de 1.161 (una media de 4,25 al día), pero sigue superando la barrera de las mil agresiones que nunca se habían registrado hasta ese año 2024.

Un ligero descenso que en la asociación profesional no deja de preocupar por los datos siguen teniendo una tendencia alcista. Como muestra, los datos de las agresiones que se habían registrado en años anteriores. En 2023 se habían registrado 934 agresiones en los primeros nueve meses del año (una media de 3,42 al día), mientras en 2022 se registraron 848 en el mismo periodo (una media de 3,11 al día).

JUCIL ha denunciado que el impacto de esta violencia contra los agentes tiene un reflejo directo en el día a día del cuerpo porque el 47 por ciento de las bajas con absentismo tienen su origen en agresiones sufridas en acto de servicio, un dato que consideran alarmante. "La sociedad exige mucho a sus guardias civiles, pero no se nos protege con justicia", han lamentado desde la asociación profesional, que ha solicitado más medios de protección.

Pese a estas cifras, y la peligrosidad de muchas de las intervenciones que realizan a diario las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Gobierno de España y el Ministerio del Interior sigue sin reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Es por ello que la asociación ha anunciado que acudirá esta semana al Parlamento Europeo en Bruselas para apoyar una directiva europea sobre las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los cuerpos policiales.