La tragedia de Panticosa en la que han fallecido tres montañeros ha vuelto a demostrar la importancia de la Guardia Civil en misiones de rescate y los medios precarios con los que trabajan. En este contexto, en las redes sociales la Asociación Profesional Justicia Civil (JUCIL) del Instituto Armado recriminó a la exministra Pilar Alegría la poca "vergüenza" de hablar de reconocimiento del trabajo de la Guardia Civil mientras votaron en contra de considerarles profesión de riesgo al igual que a la Policía Nacional.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la secretaria nacional de JUCIL, Mila Cívico, ha sido entrevistada a raíz de esta polémica con la exministra de Pedro Sánchez y candidata a la presidencia de Aragón. Cívico ha comentado también el trabajo tras el alud en Panticosa y ha dicho que "ese es el servicio que prestan estos compañeros de rescate de montaña así como otras especialidades que tenemos en la Guardia Civil". En este sentido, ha apuntado que "tenemos especialidades bastante complejas en las que los compañeros arriesgan su vida a diario. Todo Guardia Civil desde que se pone el uniforme sale a la calle, arriesga su vida, pero hay especialidades que, como esta, arriesgan su vida para poder salvarla o rescatar las de otros ciudadanos".

Sobre la reivindicación de que les consideren como profesión de riesgo desde el Gobierno la secretaria nacional de JUCIL ha dicho que llevan haciéndola "muchos años" para que "se nos respete la profesión, que se nos dignifique y también tenemos el derecho, como otras policías que sí están consideradas profesión de riesgo, a tener una jubilación digna después de todos estos años de sacrificio y de trabajo". "Solamente hay que ver los servicios que pueda hacer, por ejemplo, el GREM, lo que están haciendo nuestros compañeros del servicio marítimo en toda España, pero muy especialmente con el tema del narcotráfico en Andalucía", ha añadido.

Mila Cívico ha indicado que "nos duele ver que la señora Pilar Alegría, que sí, que ahora se acuerda de nosotros, pero en 25 ocasiones su partido se ha negado a reconocernos como profesión de riesgo. Entonces todo esto nos duele porque parece ser que para ellos vamos a recoger amapolas y ya está". La secretaria nacional de JUCIL ha apuntado que no saben "por qué se niegan en reiteradas ocasiones a reconocernos una jubilación digna". Ha explicado que "reconocernos como profesión de riesgo es para beneficiarnos y para tener una jubilación digna como el resto de nuestros compañeros de otros cuerpos policiales. Y no entendemos el por qué, no entendemos por qué esa negativa y esa reticencia cuando, sin compararnos con otras profesiones, hay unas policías de primera en este país y otras policías como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, parece que somos de segunda. No entendemos esa reticencia, no entendemos esa negativa a considerarnos profesión de riesgo, que somos de los únicos cuerpos policiales en toda Europa que no somos reconocidos así".

Cree, además, que "va un poco en contradicción con lo que el propio Gobierno ha promulgado desde los diferentes ministerios, que es satisfacer las necesidades de las personas cuando su ciclo vital profesional llega a su fin. No tener esas garantías, digamos, en la edad de jubilación y más aún en un cuerpo tan complejo como es el caso de la Guardia Civil".

Un asunto de voluntad política

La secretaria nacional de JUCIL ha comentado también la difícil interlocución que tienen con el Gobierno de Pedro Sánchez y con el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska. Ha dicho que su "único canal de comunicación se produce cada tres meses con un representante de Interior en los plenos del Consejo de la Guardia Civil, porque las otras veces que como asociación profesional representativa de los guardias civiles hemos solicitado tener reuniones con el ministro del Interior hemos tenido la negativa por respuesta".

Sobre la oposición Mila Cívico ha dicho que "siempre hemos recibido promesas por parte de esos partidos que están en la oposición y luego a la hora de la verdad tenemos los mismos problemas, entonces nosotros como asociación vamos a seguir luchando. Tenemos en mente una hoja de ruta para seguir luchando para poder conseguir este reconocimiento de profesión de riesgo, no solamente para temas de jubilación". En este sentido, ha recordado que "estamos enfrascados en la problemática de la equiparación. Seguimos sin tener esa equiparación real y total con el resto de compañeros de Mossos d'Esquadra o policía vasca, por ejemplo; tenemos problemas con las pagas extras; tenemos problemas con el pago de asistencias a juicios y el resto de derechos salariales". "La esperanza siempre queda para poder seguir luchando por todo esto. Esperemos que sí. Esto es voluntad política, no es otra cosa más que voluntad política. A ver si abren los ojos. El Gobierno que esté a ver si abre los ojos, ya sea este o sea uno próximo, no lo sé", ha dicho.

"Nos están dejando morir"

Uno de los asuntos que también ha comentado es cómo pese al ninguneo por parte del Gobierno los ciudadanos sí que están a favor del Instituto Armado. Mila Cívico ha dicho que "hay que tener en cuenta que los ciudadanos nos quieren" y que "es verdad que somos una de las instituciones mejor valoradas de toda España gracias a la opinión de los ciudadanos". "El Guardia Civil no está solo para poner una sanción en caso de observar una infracción, estamos para ayudar al ciudadano. Hay que tener en cuenta que allá donde hay una catástrofe está la Guardia Civil. En las carreteras, quien vela por el buen funcionamiento de la conducción de los vehículos y por si pasa algún accidente quien está es la Guardia Civil. Si hay algún desaparecido en el mar, quien está es la Guardia Civil. Bueno, si nos dejan, porque hay que recordar que en Cataluña nos quieren quitar competencias y quieren meter a otro grupo policial, es otro tema, pero por norma general siempre está la Guardia Civil allá donde pasa alguna cosa y entonces sí que es cierto que la opinión pública está a nuestro favor", ha explicado.

La secretaria nacional de JUCIL ha hablado también de cómo "hay miles" de jóvenes en las convocatorias para el acceso a la Guardia Civil pero "las promociones son muy pequeñas". "Es otra de las quejas que tenemos y bastante frecuente. Hay que recordar que tenemos un déficit de personal de más de 17.000 agentes que en pocos años puede ascender a casi 25.000. Gente que quiera presentarse, hay muchísima, hay miles de jóvenes que quieren ser guardias civiles. Es otro llamamiento que hacemos al gobierno para que por favor tengan en cuenta que en las próximas ofertas de empleo público las promociones sean grandes, que abran los ojos de una vez".

En este sentido, Mila Cívico ha dicho que "no puede ser que haya acuartelamientos que se estén cerrando por falta de personal, no puede ser que en muchísimos sitios de la España vaciada para poder sacar una patrulla tengan que coger a un guardia de un puesto y a otro guardia de otro". "Nosotros somos un cuerpo muy profesional, somos un cuerpo que estamos para dar el mejor servicio al ciudadano, con lo que nos dan, con el escaso personal que tenemos, con el material obsoleto que tenemos. Pero lo que no puede ser es que nos estén dejando morir. Eso es lo que no puede ser. Hay que ponerse las pilas y tienen que hacer promociones grandes e invertir en material. No puede ser que tengamos estas embarcaciones que están obsoletas, que pasan más tiempo varadas para repararse que en el mar. No pueden ser los vehículos que tenemos con más de 300.000 km. No puede ser que los acuartelamientos que tenemos se caigan a trozos. Todo esto no puede ser".

La secretaria nacional de JUCIL ha insistido que "es la sensación" que tienen desde su asociación que desde el Gobierno les están "dejando morir". Ha dicho que "en ciertas comunidades la presencia de la Guardia Civil cada vez es inferior. Hay como un desmantelamiento soterrado para que nos vayamos y, encima, por la puerta de atrás. Y luego, a nivel general, cuando nos encontramos con esta problemática de que hay acuartelamientos que se cierran y cuesta sacar una patrulla para poderle dar ese servicio al ciudadano, un servicio que se merece, un servicio por el que todos pagamos, es increíble que no se espabilen por parte de nuestro Gobierno". Mila Cívico ha añadido que " sea el que sea" el Ejecutivo porque "es un problema que venimos arrastrando de hace años". Ha pedido que "hagan promociones grandes como se hizo en los años 90 para poder regenerar la plantilla porque es una plantilla que se está envejeciendo".