El Mando de la Guardia Civil de Marlaska dejó sin condecoración pensionada a 22 agentes destinados a impedir el 1-O

La Zona de Cataluña propuso en el año 2020 una serie de condecoraciones para los guardias civiles que intervinieron para impedir el referéndum ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017 (Operación Avispa). Entre ellas, se encontraban 22 propuestas para recibir una condecoración pensionada. Sin embargo, desde el Mando de Operaciones, que depende directamente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Dirección General de la Guardia Civil que controla el ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, se les privó de tal condecoración.

Así se desprende de un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital. El documento explica que la Operación Avispa "estuvo encaminada a impedir el desarrollo de un proceso de consulta contra legem que versaba sobre la autodeterminación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que tuvo lugar el 01/10/2017, todo ello fuera del marco de la Constitución, y que llevó anidada la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) realizada por el Presidente de la Generalitat de dicha Comunidad, la cual tuvo lugar el 27/10/2017".

Por todo ello, las propuestas de la Zona de Cataluña ascendieron a "29 personas propuestas para que sean condecoradas con la Cruz de Plata: 22 personas propuestas para que sean condecoradas con la Cruz con distintivo rojo: y 136 personas propuestas para que sean condecoradas con la Cruz con distintivo blanco, es decir. un total de 187 propuestas de condecoración".

Sin embargo, en disconformidad con el General de Brigada (Jefe de la Zona de Cataluña) el Mando de Operaciones señaló que el personal propuesto debía ser condecorado de otra manera. "10 personas propuestas para Cruz de Plata; 29 personas propuesta para Cruz con distintivo Blanco: y 148 personas propuestas para felicitación Con Anotación, es decir, un total de 188 propuestos".

La Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil especifica que la Cruz del Mérito con distintivo rojo (y la Cruz de Oro) son condecoraciones que están pensionadas y se conceden para "premiar hechos o servicios realizados con riesgo de la propia vida o demostración de valor personal por parte de sus ejecutantes". En este caso, de las 22 propuestas de la Zona de Cataluña para ser premiados con la Cruz con distintivo rojo no acabó saliendo nadie con esta condecoración.

La directora de la Guardia Civil en aquel entonces, María Gámez Gámez, señaló que "vista la propuesta formulada por el Teniente General Jefe del Mando de Operaciones, que se acompaña, S.E. resuelve ordenar la instrucción del correspondiente expediente sumario".

Fuentes policiales consultadas por LD denuncian que "la entonces directora de la Guardia Civil cercenó la propuesta de condecoraciones por un tema exclusivamente político. El Gobierno de Pedro Sánchez no quería enfadar a sus socios independentistas catalanes reconociendo la labor de los agentes en el marco de la denominada ‘operación avispa’. Es una completa vergüenza".

María Gámez Gámez

La ex directora de la Guardia Civil fue nombrada por el ministro del Interior Grande Marlaska en el año 2020 pero tres años más tarde dimitió porque un juzgado de Sevilla estaba investigando los posibles pagos "de manera irregular" a su marido, Juan Carlos Martínez, que se habrían realizado desde la Junta de Andalucía cuando la misma todavía estaba bajo el control del PSOE.

De igual manera, como ya publicó Libertad Digital, el exasesor de José Luís Ábalos, Koldo García, acudía de forma casi semanal a ver a la exdirectora de la Guardia Civil durante su último año en el cargo.

