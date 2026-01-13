María Escario arremete contra un programa de RTVE por ser "un engendro informativo" elaborado "en contra de la ley"

La periodista María Escario ha expresado públicamente su rechazo a la cesión a terceros de la producción y edición de programas informativos en RTVE tras la emisión del especial Directo a la gente, un espacio producido por una empresa externa y emitido en prime time el pasado viernes en Televisión Española.

Con 40 años de trayectoria profesional, 39 de ellos en RTVE, María Escario se jubiló hace un año tras ocupar en su última etapa el cargo de defensora de la audiencia de la Corporación. Desde esa posición, y ya fuera de la estructura del ente público, la periodista ha mantenido una actitud vigilante sobre el cumplimiento de las normas que rigen el servicio público audiovisual.

Tras la emisión del especial Directo a la gente, Escario publicó en su perfil de X su desacuerdo con el modelo aplicado: "Directo a la gente el último 'engendro informativo' elaborado por productoras privadas en contra de la ley de RTVE obtiene un pobre 6,9 de share".

.#DirectoalaGente el último "engendro informativo" elaborado por productoras privadas en contra de la ley de @rtve obtiene un pobre 6’9 de share. — María Escario (@maria_escario) January 10, 2026

El programa emitido en prime time

El espacio al que hace referencia la periodista fue emitido en la franja de máxima audiencia y estuvo presentado por Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora. El programa –producido por La Osa Producciones– registró un 6,9% de cuota de pantalla, con una media aproximada de 600.000 espectadores, según los datos conocidos tras su emisión.

El formato se concibió como un especial de actualidad política y se programó coincidiendo con el estreno de otros espacios de entretenimiento en cadenas privadas. Los resultados de audiencia estuvieron por debajo de la media de la franja, un dato que Escario mencionó en sus publicaciones como parte de su crítica al modelo adoptado por la Corporación.

La referencia expresa a la Ley de RTVE

María Escarió también especificó en su perfil de X el artículo 5 de la Ley de RTVE, que establece que la Corporación no puede ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos, salvo en los supuestos expresamente contemplados en el mandato marco. La periodista subrayó que celebra las buenas audiencias de la cadena pública cuando se producen dentro del marco legal, pero insistió en la necesidad de respetar la normativa vigente.

Ley de RTVE. Art 5. La Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determine el mandado marco. — María Escario (@maria_escario) January 10, 2026

Las declaraciones de Escario se producen en un contexto de malestar interno en RTVE por la externalización de programas de actualidad. El Consejo de Informativos de RTVE ha denunciado recientemente que la Corporación podría estar incurriendo en un incumplimiento legal al permitir que contenidos informativos sean elaborados por productoras externas.

El sindicato de RTVE también se ha pronunciado

A estas críticas se ha sumado también el sindicato CGT RTVE, que ha recordado que la legislación de la Corporación solo permite la cesión a terceros en los casos expresamente recogidos en el mandato marco.

"Esta externalización tiene más implicaciones que afectan a la credibilidad de los propios servicios informativos, al rol de la radiotelevisión pública, al mantenimiento del negocio de las productoras fieles… No todo vale por buscar la mayor audiencia ni la línea editorial más próxima al interés gubernamental", han señalado desde el sindicato.