Renfe activa transbordos en autobús y billetes a 40 euros ante el corte del AVE en Adamuz

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este martes que las previsiones de Adif dicen que "el 2 o 3 de febrero" se podrá circular con normalidad tras el mortal accidente registrado este domingo en Adamuz.

Mientras tanto, Renfe va a activar a partir de este martes, 20 de enero, un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente de Adamuz (Córdoba), que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

En un comunicado, la compañía ferroviaria ha informado de que está trabajando para poner a la venta los billetes de estos servicios especiales lo antes posible.

Este Plan Alternativo de Transporte combina, en un solo título de transporte, los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje.

Dicho dispositivo está diseñado para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios.

Alta Velocidad

La distribución de estos servicios especiales con origen Madrid Puerta de Atocha será a las 7.00, 11.00, 15.00 y 19.00 horas hasta Sevilla-Santa Justa; a las 9.00, las 12.00 y las 17.00 horas hasta Málaga-María Zambrano.

Con destino Madrid Puerta de Atocha, habrá servicios especiales desde Sevilla-Santa Justa a las 6.03, las 9.55, las 14.01 y las 18.03 horas, mientras que los procedentes de Málaga-María Zambrano partirán a las 7.55, las 11.55 y las 15.55 horas.

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera. En cambio, en los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida.

Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Vía convencional

Asimismo, Renfe pondrá a disposición de los viajeros los siguientes servicios especiales, que se ofrecerán por vía convencional, no por la línea de alta velocidad.

Con origen en Madrid-Chamartín, serán a las 7.00 horas a Sevilla Santa Justa; a las 15.00 a Cádiz, y a las 16.25 a Granada-Almería (Huércal).

Desde Andalucía con destino a Madrid-Chamartín, Renfe dispondrá de servicios a las 6.35 horas desde Cádiz, a las 8.31 desde Almería (Huércal)-Granada, y a las 15.00 horas desde Sevilla-Santa Justa.

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

Media distancia

De manera paralela, Renfe ha reforzado los servicios de Media Distancia de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla con 736 plazas más en el corredor. Así, hoy y el 22 de enero, habrá servicios a las 10.55 horas desde Madrid-Atocha Cercanías hacia Sevilla y 21 y 23 de enero a las 11.50 horas desde Sevilla hacia Madrid-Atocha Cercanías.

Por su parte, todos los servicios transversales quedan suprimidos siendo la alternativa el viaje con enlace por Madrid.

Algeciras, Ronda y Antequera

Renfe también pondrá a disposición de las personas viajeras un dispositivo de autobús, con una frecuencia de un vehículo por trayecto, que cubren los itinerarios Algeciras-Málaga, con horario de salida a las 13.10 horas, Ronda-Antequera (14.45); Málaga-Algeciras (14.40) y Antequera-Ronda (14.00).