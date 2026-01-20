Rufián da por finiquitada la tregua para "no politizar" la tragedia de Adamuz: "Una cosa para el facherío"

No politizar la tragedia se ha convertido en el mantra político del Gobierno, sus socios y los medios afines que se afanan por pedir que no se exijan todavía responsabilidades por lo sucedido el pasado domingo, cuando los últimos vagones de un tren de Iryo descarrilaron y un Alvia que circulaba en sentido contrario chocó entonces contra él dejando hasta el momento 41 fallecidos y cientos de heridos.

"Es raro y difícil de explicar", señaló acerca del accidente el ministro competente en su primera comparecencia ante los medios de comunicación la noche de la tragedia. "Si el Alvia hubiera pasado veinte segundos antes o un minuto después, no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos, hablaríamos exclusivamente de heridos", insistió ya este lunes Óscar Puente en declaraciones a La Sexta, algo que ya había dejado caer un día antes cuando achacó lo sucedido a la "mala suerte".

No obstante, las pesquisas avanzan y la rotura en el carril derecho de la vía en el kilómetro 318,7 del corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía es el punto en el que se han centrado los investigadores, toda vez que el exceso de velocidad en esa recta haya quedado descartado. Se debe determinar si esa rotura es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo, subraya Puente.

La tesis del ministro de Transportes se la ha comprado rápidamente el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que había guardado un llamativo silencio desde la catástrofe. Junto a Puente, Rufián se caracteriza por ser muy activo ( y combativo) en redes sociales pero permanecía callado desde el sábado, un día antes del accidente.

El socio del Gobierno también cree que este accidente se ha visto "agravado por la mala suerte", a diferencia de la Dana, cuando se conjugaron varios fenómenos extraordinarios - un embolsamiento de aire frío en la atmósfera que chocó con aire cálido y cargado de humedad proveniente de un Mediterráneo con temperaturas récord y las lluvias torrenciales acumularon más de 700 l/m² en puntos como Turís (771,8 l/m²), cifras sin precedentes- que se encontraron con una grave falta de inversión y modernización en estructuras hidráulicas así como con la inoperancia de las autoridades valencianas.

"Una cosa para el facherío", comienza el mensaje de Rufián en su habitual tono faltón. "Comparar un accidente ferroviario agravado por la mala suerte y en el que se ha atendido e informado a la gente desde el minuto 1 con un desastre meteorológico anunciado y agravado por la desidia e inutilidad de unos cargos públicos entre ellos un presidente que estaba de pacharanes mientras la gente se ahogaba, es de anormal profundo. Y solo os lo compraran los anormales profundos. Lo digo porque os veo venir", señala. Y concluye: "Se debe investigar y pedir responsabilidades siempre pero la mera comparación es un insulto a la inteligencia". Sin embargo, Rufián aún no ha pedido responsabilidades de ningún tipo.

Lo que sí ha hecho Rufián es protagonizar agresivos interrogatorios en la comisión que sobre la Dana se ha constituido en el Congreso de los Diputados. "Usted es un homicida, usted es un psicópata", le espetó a Carlos Mazón el pasado mes de noviembre. "Inútil", "mentiroso", "miserable" e "incapaz", fueron otros de los calificativos que le dedicó al valenciano sobre el que dijo pesan 229 muertes.