Dos trenes de cercanías descarrilan en la provincia de Barcelona

Un nuevo accidente ferroviario hace saltar las alarmas sólo 48 horas después de la tragedia de Adamuz.

Como consecuencia del temporal de lluvias en Cataluña dos trenes de cercanías han descarrilado en la provincia de Barcelona. El primero de ellos entre las localidades de Blanes y Massanet de la Selva.

El segundo accidente se ha dado entre las localidades de San Sadurní de Noya​ y Gélida, cuando un muro de contención ha caído sobre la vía provocando el choque de un tren de cercanías que circulaba por la vían y en el que había pasajeros, según informa Protección Civil, que asegura que "varias ambulancias" y unidades de bomberos se han movilizado.

