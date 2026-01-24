Caos en el AVE: frenos rotos, pasajeros de pie y maquinistas que admiten el mal estado de la red

Los problemas en la red ferroviaria española tras el accidente de Adamuz continúan generando críticas de usuarios, maquinistas y responsables políticos. Retrasos, frenos de emergencia que se activan solos y reducción de velocidad en varios tramos han vuelto a poner sobre la mesa la seguridad del transporte ferroviario en España.

Pedro Antonio Cuesta, diputado de Turismo y Deportes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ha relatado en su perfil de Instagram la situación que vivió en el AVE Madrid-Valencia tras la feria FITUR: "Son las 22:18, voy en el AVE que nos ha traído de Madrid a Valencia después de la feria. Llevamos una hora de retraso. Se ha tenido que resetear el tren tres veces porque los frenos de emergencia se conectaban solos".

"Se nos ha informado que se bajaría la velocidad cuatro veces a lo largo del viaje por seguridad. En la parada de Requena se han bloqueado las puertas de pasajeros y han tenido que rearmarlas", ha escrito Cuesta, añadiendo que en el tren anterior, otros viajeros han tenido que ir de pie por haber vendido más billetes que asientos.

En paralelo, un maquinista de Renfe ha explicado por megafonía en un tren con destino a Aranjuez el motivo de los retrasos, según ha grabado una usuaria: "Debido a los últimos accidentes ferroviarios y tras múltiples denuncias, se están dando cuenta de que la infraestructura no está en el mejor estado. Estamos limitando la velocidad en muchos puntos de la vía. Por ese motivo han decidido rotar el tren anterior en Ciempozuelos y nosotros continuar con otro tren hasta Aranjuez. Esperemos que todo se solucione lo antes posible y podamos viajar y trabajar en las condiciones de seguridad que todos merecemos".

Horas de retraso y venta de asientos que no existen

Además, otros usuarios de Renfe han criticado en la red social X la falta de información y la mala gestión: "Gracias Renfe por vendernos unos asientos que no existen, no avisar de cambio de tren y no dar soluciones", escribía una usuaria. Mientras tanto, otro pasajero se quejaba a Renfe, Óscar Puente y Cercanías Madrid de los interminables tiempos de espera: "ALELUYA después de casi 1 hora de espera en Atocha, es lamentable".

Gracias @Renfe por vendernos unos asientos que no existen , no avisar de cambio de tren y no dar soluciones :) pic.twitter.com/y8eeOB1Ke8 — Lala (@lauragarcia30) January 22, 2026

Los incidentes se suman a las denuncias previas sobre la infraestructura ferroviaria española y a la polémica sobre la seguridad tras el accidente de Adamuz, que ha dejado 45 víctimas mortales y centenares de heridos, de los cuales todavía 22 continúan hospitalizados –cinco de ellos ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)–.

Los usuarios coinciden en señalar que las medidas adoptadas, como la reducción de velocidad o el cambio de trenes, no compensan los problemas estructurales y de mantenimiento que llevan denunciando desde hace meses.