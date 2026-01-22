Renfe desoyó las advertencias de los maquinistas seis horas antes del accidente de Rodalies

Renfe admite que recibió el martes, antes del accidente de Rodalies, una carta de los maquinistas exigiendo medidas por los peligros del temporal, según informa El Mundo. El sindicato Semaf mandó el aviso a las 15.12 horas, en plena borrasca en Cataluña y con la alerta roja activada. El secretario general de Semaf, Diego Martín, había adelantado este jueves que dicho aviso a Renfe se produjo y consideró, en declaraciones a Efe, de que se podría haber evitado.

En su carta, los maquinistas advirtieron sobre los peligros del temporal en Cataluña seis horas antes del accidente en Gelida. El Semaf envió el aviso pocos minutos después de las 15.00 al gerente de Recursos Humanos de Rodalies de Cataluña, que gestiona Renfe, advirtiendo de la caída de árboles en las vías.

"Es bien sabido por ustedes que prácticamente en cada temporal que afecta el territorio se producen múltiples caídas de árboles a la vía, poniendo en riesgo la seguridad y vida de los trabajadores y los viajeros", señala la misiva a la que ha tenido acceso el diario. El escrito habla en concreto de la línea 270 (del tramo Maçanet-Figueres) y recuerda una incidencia ocurrida en 2021, cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la vía en Sils, impactó contra un tren y deformó su cabina. En ese caso, no hubo víctimas pese al incidente.

En la carta, a la que el sindicato no obtuvo respuesta según aseguran fuentes cercanas a los maquinistas, se instaba al administrador de la infraestructura, Adif, a que estableciera "con carácter inmediato" un plan para mitigar los riesgos que aseguran que llevan sufriendo desde hace años y que permita "operar la línea con una seguridad que ahora mismo no existe".

La sección sindical del Semaf autora de la carta advertía de que adoptaría las medidas que correspondieran en caso de no recibir respuesta, dejando constancia del requerimiento realizado con fines probatorios.