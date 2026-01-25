Caso Pegasus: ¿por qué se ha archivado la investigación sobre el espionaje al móvil de Sánchez?

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha señalado en un auto las razones por las que ha decidido archivar de manera provisional el caso Pegasus. El programa informático Pegasus fue utilizado para infectar los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Entre las razones que esgrime el magistrado se encuentran los obstáculos presentados por Israel y la dificultad de encontrar una persona concreta a la que culpar de los hechos.

En el auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Calama hace referencia a las diligencias de investigación practicadas tras la reapertura del caso. Los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional "ponen de manifiesto que el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados".

El juez explica que el código dañino "no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control" por lo que señala que es "técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes".

De igual manera, Calama también se refiere a la orden europea de investigación emitida a las autoridades judiciales de Francia para tratar de "conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group facilitó a dichas autoridades judiciales sobre el proceso del control interno del software Pegasus, y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI)".

Calama explica el procedimiento seguido por las autoridades francesas aunque precisa que "dado que el programa espía Pegasus es particularmente sigiloso, los artefactos que permiten probar una infección o una intrusión son escasos". Por lo que el juez explica que "del contenido de tales investigaciones no se desprenden, por tanto, nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos investigados".

"Sin respuesta alguna"

El juez de la Audiencia Nacional también explica en el auto que se solicitó la cooperación jurídica internacional con Israel. Esta solicitud "reiteradamente emitida" tenía como objetivo requerir la declaración testifical del CEO de NSO Group, propietaria del software Pegasus, "al resultar imprescindible determinar la identidad de las personas que han participado en la comisión de los hechos delictivos en cuestión". El juez añade que esta comisión rogatoria fue emitida en primer lugar en 2022 y que "sigue siendo desatendida sin respuesta alguna".

Finalmente el juez argumenta que "la frustración de la investigación derivada de la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna, abocándonos, de forma indefectible, a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos".