La DGT mantiene la alerta en 105 vías por el hielo con la red secundaria muy castigada

El temporal de nieve y hielo mantiene afectadas un total de 105 carreteras de la red nacional. Según la información que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT), la situación sigue siendo complicada en numerosos puntos del país, especialmente en la red secundaria. Eso sí, en las últimas horas se vienen registrando algunas mejoras.

Así las cosas, en la red principal, la autovía A-52 en Orense y la autopista AP-66 entre Asturias y León han pasado de nivel amarillo a verde, lo que permite la circulación con precaución, aunque continúa prohibido adelantar a los vehículos pesados. También se mantiene la advertencia por precaución en la N-6 a su paso por Madrid y Segovia.

No obstante, el uso de cadenas sigue siendo obligatorio en varias vías de la red nacional, como la N-330 y sus variantes en el Pirineo aragonés. Otras carreteras presentan restricciones de circulación en comunidades como Asturias, Castilla y León, Andalucía, Aragón y Cataluña, donde se concentran numerosos tramos en nivel rojo o amarillo. Recordamos que la decisión de Pere Navarro, director general de la DGT, a todas luces precipitada de paralizar la circulación de camiones en varias provincias ante las inclemencias de la borrasca Ingrid ha provocado la petición de su cese por parte de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

La red secundaria es la más castigada, con cierres totales en vías de Granada, Salamanca, Zamora, Cáceres, Navarra, Asturias, Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha, Valencia y Galicia. Destaca especialmente Castilla y León, la comunidad con más carreteras afectadas, así como Andalucía y Aragón, donde persisten cortes y la obligatoriedad de cadenas en numerosos tramos.

Ante esta situación, la DGT recomienda extremar la precaución, consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento y circular equipados con cadenas o neumáticos de invierno para evitar incidencias.