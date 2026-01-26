El informe de la Comisión –supuestamente– Independiente de Accidentes Ferroviarios ya apunta a la rotura de la vía de forma clara como causa del accidente mortal de Adamuz. Todos los expertos consultados por Libertad Digital lo han hecho desde el primer día. Y hasta el propio ministro Óscar Puente ha admitido ya que es una posibilidad "innegable", eso sí, para acto seguido negarla. Y si es la vía, el responsable es ADIF –gestor público de las vías–, que depende del Ministerio de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez Traducido: que el responsable sería el Gobierno.

Pero, hasta ahí, las causas del accidente y las brutales evidencias de que el mantenimiento no ha sido el necesario ni el debido. Pero hay un segundo capítulo por esclarecer: la gestión tras el accidente. El PSOE sigue usando la mala gestión ante las inundaciones de Valencia para atacar al PP –olvidando que ellos debían haber formado parte de esa gestión y decidieron quedarse al margen dejando sin los necesarios medios nacionales los lugares de la inundación–. Pues bien, esta cronología que hoy publica Libertad Digital deja claro que, no sólo ha habido y hay un problema de mantenimiento de las vías. También ha habido una gestión lamentable tras los descarrilamientos. Esta es la cronología, minuto a minuto.

Cronología del accidente de Adamuz

19:43 – Se produce el accidente. Obviamente de los dos trenes. Y en ese momento ADIF no tiene conocimiento pese a contar con un sistema de control que, según Puente, ha costado más de 3.000 millones de euros. 19:44 – Primeras llamadas al 112 de las víctimas del tren Iryo. Después llegarían las del Alvia. Y el 112 es el que avisa a ADIF tras recibir las llamadas. Porque ADIF sigue sin enterarse por medio de su sistema de control. Ha sido el propio presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, quien ha reconocido que el primer aviso lo tuvieron por el 112. 19:45-48 – Se suceden las dos llamadas del maquinista del Iryo al Centro de Control de Atocha. Allí es el propio maquinista el que aporta detalles, porque este centro, coordinado en el sistema de ADIF, sigue sin enterarse de la realidad del accidente. El maquinista les comunica que tiene un coche incendiado y que ha descarrilado. Que se va a tener que bajar de la cabina para ver lo ocurrido. Todo ello, mientras desde el centro de control no aportan ni un dato y hasta parecen tener prisa por zanjar la llamada. 19:48-49 – Adif llama, por fin, al tren Alvia –el segundo tren– al descubrir entonces que hay otro tren parado. El sistema de control, por fin, parece que se activa y llaman al segundo tren para averiguar lo ocurrido. Se trata de la famosa llamada en la que una interventora del Alvia avisa de que tiene un golpe en la cabeza con sangre y desde el centro de control sólo le preguntan por el estado del "material". 20:02 – Llega el primer sanitario al tren Iryo: Sólo 19 minutos después del accidente. 20:03 – Se suceden las llamadas entre Adif y Renfe, que demuestran que aún no tienen claro que ha pasado en el Alvia, el segundo tren: hablan de "frenazo" y no de descarrilamiento. 20:35 – Llega el primer equipo sanitario enviado al Alvia. Y es que, hasta ese momento, ante la falta de coordinación de la información los equipos que llegaban se quedaban en el primer tren -a 800 metros del segundo- porque no les habían avisado del segundo tren. 20:15 – Un pequeño pasa atrás en la cronología: en medio de todo ello, y según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a las 20:15 una patrulla de la Guardia Civil "visualiza" el tren Alvia, el segundo tren. Pero lo cierto es que un guardia civil allí presente lo niega. 20:45 – La Guardia Civil, por fin, llega al Alvia, tras ser avisada por una víctima que se cruza con un guardia al caminar buscando ayuda. Hasta ese momento, ADIF no habría coordinado esa ayuda con la Guardia Civil.

En resumen: llega al tren Alvia la Guardia Civil una hora después del accidente porque Adif no les avisó en el primer momento de lo ocurrido con ese tren.