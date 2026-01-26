Puente, acorralado: nuevas informaciones destapan sus "bulos" y ERC se suma a las peticiones de dimisión

El ministro de Transportes, Óscar Puente, está cada vez más acorralado tras la tragedia de Adamuz. Sus entrevistas constantes, comparecencias repletas de datos técnicos y su furiosa actividad en Twitter, donde está tirando de mayúsculas e insultos para atacar las informaciones sobre el estado de la infraestructura, no están logrando ahogar el clamor contra su gestión y sus responsabilidades en el descarrilamiento en Córdoba.

Este domingo, el ministro quedó en evidencia cuando trató de desmentir una información de El Mundo sobre el punto en que se produjo la rotura de carril que según la CIAF está detrás del accidente. El diario señaló que pese a que Puente habló de una renovación reciente "total" en ese tramo, la ruptura se produjo en la zona donde se pasa de un carril fabricado en 1989 a otro nuevo.

Puente publicó un nuevo comunicado y tachó la noticia de "bulo", expresión a la que recurrió desde las primeras informaciones en su contra.

¡INFORMACION RELEVANTE!

De nuevo un BULO como una catedral, y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo. En concreto el número 312592Y101. Acompaño fotos y nota de… https://t.co/wJ9HyEgcED pic.twitter.com/dGpeAYta88 — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 25, 2026

La fotografía que publica Óscar Puente confirma la información de El Mundo. La vía se rompió en la soldadura que unía el carril fabricado en 1989 con el instalado en 2025. En la imagen puede verse, en el raíl superior a la izquierda de la soldadura, el sello Ensidesa 89. pic.twitter.com/J1chUfeJbQ — Joaquín Manso (@JqManso) January 25, 2026

Exclamó "dejen de desinformar" con fotos en las que aparecía precisamente una inscripción en la vía que probaba que el carril junto a la fractura fue fabricado en 1989, como pronto respondieron las redes sociales y el propio director del diario, que ha contraatacado este lunes con un editorial en el que recuerdan que "un eventual fallo en la soldadura o un defecto de fábrica no exime al administrador público de infraestructuras Adif de detectarlo a tiempo, y esa es precisamente la responsabilidad que compromete al ministro". Además, contestan al ministro, al que ven con "la debilidad de quien se ve cada vez más cercado por la investigación", que en sus respuestas ha "omitido la documentación de la vía de 1989", tratando de "crear una apariencia de desmentido para eludir sus responsabilidades".

Al mismo tiempo, el diario publica nuevas contradicciones detectadas en la rueda de prensa de Puente el pasado viernes, en la que pese a la abundancia de datos no habló de las empresas encargadas de la renovación. Según El Mundo, Puente y Adif difieren de la fecha de la prueba clave para detectar fisuras, la auscultación por ultrasonidos de la soldadura del carril. Mientras que Puente aseguró que fueron revisadas por ultrasonidos el 10 de noviembre, Adif asegura en un documento publicado ese mismo día que la última prueba de ultrasonidos fue dos meses atrás, en septiembre.

En estas horas aciagas para el ministro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido expresar públicamente su apoyo: en un mitin, Sánchez dice ahora que "desgraciadamente, las tragedias suceden". Después de que desde Bruselas hablara de "competencias compartidas", Sánchez ha sacado pecho de haber respondido "poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, dejando a un lado la confrontación política". Entre tanto, la negativa de las víctimas y el temor a lo que pudiera ocurrir han frustrado el plan del Gobierno para celebrar un "homenaje" esta semana.

Los llamamientos a callar la petición de responsabilidades no han encontrado eco en la oposición. El PP reiteró este domingo la exigencia a Puente de que dimita y el secretario general le llamó "el portavoz de la mentira. El bulo era él". A esta petición se ha sumado Oriol Junqueras: el líder de ERC, ante el caos en las cercanías de Cataluña tras el accidente, ha señalado que Puente debe dimitir por su "incapacidad manifiesta" para gestionar lo que está ocurriendo.