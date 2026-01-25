'El Mundo' acusa a Óscar Puente de publicar información sesgada para desmentir en falso su noticia

El diario El Mundo ha cuestionado este domingo los intentos del ministro de Transportes, Óscar Puente, de desmentir la información publicada por el propio medio sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que el tren Iryo 6189 descarriló causando 45 víctimas mortales.

Según este diario, el tren comenzó a descarrilar en un punto de la vía que conecta carriles fabricados en 1989 con otros fabricados en 2023. La investigación inicial apunta a que la rotura de la soldadura que unía ambos tramos podría haber desencadenado el accidente. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha confirmado que la renovación de la vía se realiza "por partes" y que el punto exacto del descarrilamiento corresponde a la unión de material antiguo y nuevo, aunque la vía haya recibido trabajos de renovación en 2025.

No obstante, en sus redes sociales, el ministro Puente ha sostenido que el tramo donde se produjo el descarrilamiento era "completamente renovado", mostrando documentación del carril nuevo y fotografías del material fabricado en 2023. En su perfil de X, el ministro ha publicado: "El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo. En concreto el número 312592Y101. Fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025. Dejen de desinformar".

De nuevo un BULO como una catedral, y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo. En concreto el número 312592Y101. Acompaño fotos y nota de… https://t.co/wJ9HyEgcED pic.twitter.com/dGpeAYta88 — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 25, 2026

Y les informo, antes de que lo pregunten, que el carril de Arcelor Mittal de 2023 312592Y101 tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto, que son… https://t.co/p3cJMZXT1Q pic.twitter.com/T4BS8sLHck — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 25, 2026

La renovación del tramo fue parcial

Para El Mundo, esta defensa resulta incompleta y sesgada, ya que no incluye información sobre el carril antiguo, de 1989, por el que circulaba el Iryo y que formaba parte de la soldadura que falló. El diario señala que en las imágenes captadas en el lugar del accidente se puede observar el empalme entre ambos tramos, evidenciando que el tren transitaba por la vía más antigua cuando se produjo la rotura.

Asimismo, El Mundo recuerda que el propio Ministerio de Transportes había admitido en rueda de prensa el pasado 23 de enero que la renovación del tramo afectado fue parcial y que sólo incluía algunos carriles, mientras que la unión con el material antiguo permanece en servicio. El medio asegura que cualquier intento de presentar el tramo como "totalmente renovado" constituye, según su análisis, una desinformación, ya que contradice las pruebas documentales y fotográficas disponibles.

El foco de la investigación continúa en el análisis de la soldadura, la calidad del material y la fatiga por uso, mientras que el ministro Puente centra sus comunicaciones únicamente en el carril nuevo, dejando de lado la pieza antigua que pudo originar el descarrilamiento y acusando a los medios que informan de publicar bulos.