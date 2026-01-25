La ofensiva del PP ya es total y pasado el periodo de tregua, llega la hora de reclamar responsabilidades políticas. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha convocado a los medios en la sede de la formación, y desde allí ha exigido la dimisión de Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno de España al que ha calificado como el "portavoz de la mentira", después de la información publicada por el diario El Mundo y recogida por nuestro grupo en Libertad Digital. La principal hipótesis apunta a la rotura del carril derecho en una soldadura que unía piezas de acero fabricadas con décadas de diferencia. Es decir, la afirmación de Puente sobre "la vía completamente renovada" pone en la picota la credibilidad del ministro. "Óscar Puente se ha pasado toda la semana repitiendo hasta la saciedad que la vía Madrid-Andalucía había sido completamente renovada con una inversión de 700 millones de euros. Hoy sabemos que Óscar Puente mintió", ha sentenciado Tellado. Así, ha asegurado que "mentir así, a la cara de los españoles, invalida a Óscar Puente para continuar al frente de este ministerio ni un minuto más". Y añade que una vez "conocida la mentira", se demuestra que "el bulo era él".

También ha hecho referencia a las palabras de Pedro Sánchez desde Adamuz, cuando dijo aquello de "vamos a dar con la verdad". Pues a juicio del dirigente popular, "la única verdad es que llevan una semana mintiendo. Sánchez por omisión y Puente por acción". En este punto, el secretario general del PP ha afirmado que "el ministerio de Transportes ha sido el epicentro de la corrupción del Gobierno". "Y no es casual", ha añadido Tellado, quien ha criticado que Sánchez, "después de Ábalos, puso al frente a un sanchista de pata negra". Además, ha cargado contra el presidente por no comparecer desde el lunes pasado y por "hacerlo ahora en el Congreso para mezclarlo con asuntos de política exterior". "Esta nueva trampa de Sánchez demuestra una insensibilidad lacerante hacia las familias de las 46 víctimas mortales y de los heridos y es una gravísima falta de respeto al conjunto del pueblo español", ha dicho refiriéndose a los 45 fallecidos del accidente de Adamuz y al maquinista que murió también la semana pasada en el accidente de Rodalies de Gélida (Barcelona).

También ha señalado que el Gobierno ha actuado "con mucha opacidad y poca transparencia" en la gestión "soberbia y errática" de ambos accidentes ferroviarios. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha engañado y ha ocultado a las familias de las víctimas una información esencial", ha incidido Tellado.

Desde el primer minuto

Mintieron desde el primer minuto. Y para demostrarlo, el PP tira de hemeroteca con una de las comparecencias de Puente.

Este corte lo deja claro: mintieron desde el primer minuto. pic.twitter.com/Ap4ldGUHvR — Partido Popular (@ppopular) January 25, 2026

Desde bien temprano, las redes de los populares han insistido en la mentira de Puente, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ya apuntaba a la única "salida" que le queda al ministro.

Sabían que era mentira y, aún así, decidieron ocultar la verdad. La vía no estaba renovada. Solo hay una salida https://t.co/IRZgeMV2CI — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) January 25, 2026

Gestión como referente de estabilidad

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha situado así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el centro de su ofensiva política tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), al que atribuye una "mala gestión" del Ejecutivo y una "incapacidad" para garantizar la seguridad de las infraestructuras. Los 'populares' buscan contraponer la actuación del actual Gobierno con la de los ejecutivos de José María Aznar y Mariano Rajoy, reivindicando su gestión como referente de estabilidad.

Desde la dirección del PP insisten en que la tragedia, con más de 40 víctimas mortales, no es fruto de la casualidad, sino de decisiones políticas, y consideran que la reciente sucesión de incidentes ha evidenciado un grave deterioro de los servicios públicos. En Génova aspiran a que cale la idea de que Sánchez "ha fallado" en uno de los ámbitos donde el PP sitúa su principal fortaleza: la gestión.

El partido interpreta la decisión del presidente de comparecer en el Congreso como una obligación ineludible ante la presión de la oposición y de algunos socios parlamentarios, y advierte de que cualquier demora reforzará la imagen de debilidad del Gobierno. A esta crítica se suma la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, que el PP presenta como un síntoma de parálisis política con impacto directo en áreas clave como Transportes.

Aunque el ministro Óscar Puente ya está en la diana del PP, los 'populares' sostienen que el foco inmediato debe estar en las explicaciones del Ejecutivo y en la depuración de responsabilidades, al tiempo que anticipan que no habrá dimisiones. En este contexto, Feijóo ha activado un comité de seguimiento de la crisis ferroviaria y ha reclamado una auditoría independiente del estado de la red de alta velocidad, con el objetivo de mantener la presión política sobre el Gobierno y capitalizar el desgaste del Ejecutivo en el arranque del año político.