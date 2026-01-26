Los bulos y la incompetencia de un ministro quemado

Todos los esfuerzos del Ministerio de Transportes en torno a la tragedia de Adamuz han ido destinados a eliminar la fatiga de los materiales del trazado ferroviario y la falta de un adecuado mantenimiento como causas probables del accidente.

Desde el primer minuto, Óscar Puente trató de embrollar las explicaciones sobre lo sucedido, aludiendo a múltiples hipótesis para dejar a salvo la responsabilidad de su departamento. Lo hizo cuando se refirió a que el descarrilamiento en una recta era algo "muy extraño", una referencia nada velada a las acusaciones de "sabotaje deliberado" que esparció en su día para justificar el colapso ferroviario, las demoras y cancelaciones que afectaron a miles de viajeros en mayo del año pasado en la misma línea Madrid-Sevilla.

La teoría del sabotaje ya había sido empleada por el ministro el año anterior con motivo de las continuas incidencias que afectaban prácticamente de forma diaria a los trenes de cercanías de Cataluña. En todos los casos, las investigaciones descartaron el sabotaje como la causa del desastre sin paliativos que el sanchismo ha provocado en nuestro sector ferroviario.

En el accidente de Adamuz, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha determinado que el descarrilamiento del tren Iryo se produjo como consecuencia de la rotura previa de uno de los carriles por los que circulaba el vehículo. Puente pasó de descartar el estado de la vía como origen de la tragedia a incorporarlo a su argumentario como una hipótesis más de las muchas que manejaba su ministerio. Admitida a regañadientes la realidad, el ministro explicó con fingida resignación que estamos ante un evento fortuito, de los que se producen eventualmente en todas las infraestructuras europeas.

Sin embargo, la investigación del accidente ha determinado que la rotura del carril se produjo en el punto de unión de dos raíles, uno de los cuales se instaló hace 37 años para la inauguración del trazado de Alta Velocidad en el año 1992, un hecho de especial relevancia desvelado por el diario El Mundo en su edición este pasado domingo. Como cabía esperar, el inefable Óscar Puente volvió a la carga afirmando que el carril por el que circulaba el Iryo siniestrado se había fabricado en 2023, lo que daría soporte a la estrategia comunicativa del Ministerio de Transportes, según la cual el accidente se produjo en una vía completamente renovada.

La manipulación informativa del Ministerio de Transportes queda al descubierto observando simplemente las fotografías del tramo afectado, en las que se ve claramente que la rotura se produce en el paso de un carril fabricado en 1989 a otro de 2023. De hecho, el propio presidente de Adif, en presencia de Óscar Puente, confirmó el pasado viernes que "la línea Madrid-Sevilla se está renovando por partes" y, por tanto, Puente mintió cuando aseguró que había sido modernizada en su totalidad.

Lo que subyace tras los bulos del ministro es el pavor a reconocer que la peor tragedia de la Alta Velocidad española se ha producido en un departamento cuyos anteriores responsables están encarcelados o procesados por amañar contratos públicos, entre ellos los destinados a la renovación y el mantenimiento del trazado ferroviario.

Pedro Sánchez ha elogiado a su ministro por su manera de enfocar la gestión de la tragedia ante la opinión pública. De hecho, Puente ha actuado como Sánchez en situaciones similares, esparciendo bulos y denunciando a los medios que defienden la verdad, por lo que no resulta extraño el entusiasmo del presidente con un peón al que, más pronto que tarde, tendrá también que sacrificar.