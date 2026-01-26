Puente termina confirmando los "bulos" que denunciaba: "Una renovación no en todos sus elementos"

El ministro Óscar Puente está combatiendo el alud de informaciones y datos que le señalan por el accidente de Adamuz con una intensa presencia en medios y redes sociales y con el señalamiento del mensajero. En los últimos días, el moderado Puente de las primeras horas ha vuelto al tono que acostumbra tachando de "bulos", "desinformación" o "falsedades" las informaciones críticas que más se están comentando y compartiendo.

Uno de esos medios señalados fue El Mundo este domingo por la publicación en portada de que el accidente se produjo en la zona donde se unía un carril de 1989 con otro nuevo. Puente habló de un "bulo como una catedral" publicando imágenes que mostraban el carril nuevo con la fecha de fundición, quizás sin percatarse de que las fotos mostraban en segundo término la presencia del carril viejo, del primer trazado del AVE.

De nuevo un BULO como una catedral, y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo. En concreto el número 312592Y101. Acompaño fotos y nota de… https://t.co/wJ9HyEgcED pic.twitter.com/dGpeAYta88 — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 25, 2026

Tras el chaparrón de críticas, entre ellas la del director del medio, Puente ha cambiado de estrategia este lunes: en una entrevista en La Hora de la 1, ha reconocido que en el tramo de Adamuz "hay otros de la época inicial". Y frente a sus palabras del pasado viernes en que habló de una renovación "total", sin matices, ahora ha afirmado que en 2025 se produjo "una renovación integral, de punta a punta", pero "no necesariamente en todos y cada uno de sus elementos". En algún "punto," ha dicho, se conectaron carriles de una y otra época.

El ministro también ha utilizado las redes sociales para contestar a otra información de El Mundo de este lunes que apunta que pese a que Puente dijo en público el viernes que la auscultación por ultrasonidos de la soldadura clave se hizo en noviembre, según Adif se hizo en realidad dos meses antes, en septiembre.

Puente ha vuelto a hablar de "bulo" al tiempo que implícitamente admitía que la información del diario era rigurosamente cierta. En un mensaje en redes sociales se ha hecho eco del comunicado de Adif que recogía cómo esa revisión data en realidad de septiembre y achaca la confusión no a una mentira deliberada sino a una "equivocación". "Me puedo equivocar después de 16 entrevistas y 3 ruedas de prensa, en una fecha, en una cifra. Para ello se distribuye una nota. A ver cuál es el próximo bulo", dice.

De nuevo BULO. Ayer era el carril, que era viejo. Hoy que he dado mal una fecha. En la rueda de prensa se distribuyó al acabar una nota completa de 12 folios, entre los que estaba el listado con las pruebas y revisiones a las que se sometió a la vía. Lo saben porque mandaron a un… https://t.co/YV6HBGK9hd pic.twitter.com/lbdVsE3fMP — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 26, 2026

Pese a la frenética actividad de Puente, el accidente y sus consecuencias están acorralando al ministro, sobre el que se acumulan las críticas y peticiones de dimisión. A las de PP y Vox se sumó este fin de semana ERC por el caos en las cercanía de Cataluña y la "incapacidad manifiesta" del ministro para solventarla. Entre tanto, Puente ha utilizado las redes sociales para hablar de cómo está viviendo esta semana "muy dura" que "jamás "olvidará": "A los que nos toca gestionar algo así, también nos ayuda sentir apoyo y aliento. Así que no quiero acabarla sin decir gracias por tanto apoyo y por tanto aliento". Pedro Sánchez sí le ha expresado ese respaldo, sentenciando que "desgraciadamente, las tragedias suceden".