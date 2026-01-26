Ayuso pide superar el cortafuegos de Óscar Puente y apunta a Sánchez por la tragedia de Adamuz

"El ministro Puente tiene que dimitir, porque sus años al frente del Ministerio solo han servido para proponer ocurrencias, insultar gravemente cada día y en mitad de la tragedia, a pesar de la información veraz de los medios y de lo que han señalado empresas como Adif o Renfe", señaló este lunes, en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, Isabel Díaz Ayuso, que cree que el titular de Transportes ha seguido estos días "en la misma tónica: buscando culpables, en este caso también con empresas, con instituciones y con medios de comunicación, mientras incurre en continuas contradicciones por más ruedas de prensa que dé".

Fue Miguel Tellado el primero en Génova en pedir su dimisión. Lo hizo este domingo, cuando se cumplía una semana justo del trágico accidente ferroviario en Adamuz que costó la vida de 45 personas y tras las últimas informaciones publicadas por El Mundo que indican que el tren Iryo comenzó a descarrilar desde un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989.

"Puente se ha pasado toda la semana repitiendo hasta la saciedad que la vía Madrid-Andalucía había sido completamente renovada", denunció el secretario general del PP, que acusó así al ministro de "mentir" y al Gobierno de "engañar y ocultar a las familias de víctimas una información esencial". Y es que, además, el titular de Transportes salió al paso de estas informaciones aportando fotos y documentación que presuntamente acreditaban que la vía estaba completamente renovada, pero en las imágenes se podía observar que el carril intacto une un tramo de vía en el que pone Ensidesa 23 con otro que pone Ensidesa 89.

Óscar Puente ha asumido casi en solitario la comunicación sobre el accidente. Varias ruedas de prensa acompañado únicamente por los responsables de las compañías Renfe y Adif y una presencia constante en medios de comunicación. Así, durante estos primeros días tras el dramático siniestro, Puente se ha convertido en el cortafuegos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todas las miradas están sobre él. También concentra las críticas de la oposición, que pide abiertamente su dimisión aunque ésta esté lejos de producirse.

Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid abrió este lunes el abanico y apuntó directamente al jefe del Ejecutivo. "En realidad, quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez que, nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad", dijo sin tapujos. "En España cada desgracia, cada situación que ocurre va por departamentos, nunca va con el presidente, pero lo cierto es que es él quien ha ido cambiando de responsables en el Ministerio".

En este sentido, Ayuso recordó que José Luis Ábalos, antecesor de Óscar Puente, está en la cárcel por corrupción, que hay varios cargos de Adif también imputados, que "colocaron a Koldo y a sus familiares" o a chicas como "miss Asturias", entre otras decisiones cuestionables, como la de los trenes que no cabían por los túneles. "Sánchez es el responsable, y por eso no va a Huelva".

