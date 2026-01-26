Rodalies ha vuelto a arrancar la semana sumida en el caos ferroviario, con una nueva mañana marcada por la suspensión del servicio hasta en dos ocasiones a causa de una incidencia en el centro de control de Adif. El fallo, localizado en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC), desde donde se gestiona la circulación de los trenes, ha vuelto a dejar bloqueada la red y a miles de usuarios afectados.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, que desde el trágico accidente de Adamuz ha apostado por "no especular", ha abierto la puerta a un posible ciberataque como una de las causas que se investigan tras la caída del servicio ferroviario de Rodalies y Media Distancia en Cataluña. En una entrevista en TVE, Puente ha reconocido que se analizan distintas hipótesis, entre ellas un "sabotaje o ataque informático", después de que el sistema haya sufrido dos caídas "en poco tiempo" aunque, todavía, ha informado, no saben qué ha ocurrido en el servicio.
Sobre Adamuz, cada vez más acorralado por las informaciones que siguen saliendo a la luz, entre ellas que la ruptura se produjo en el punto donde la vía pasa de un carril fabricado en 1989 a otro nuevo, Puente ha salido en defensa de la actuación del Ministerio y ha sostenido que una "renovación completa" no implica necesariamente la sustitución de todas las vías.
En este sentido, el ministro ha explicado que "mucho tramo es el original porque se consideró que no era necesario sustituirlo", tratando así de normalizar la presencia de elementos ferroviarios con casi cuatro décadas de antigüedad. Una circunstancia que, según ha insistido, "no tiene ninguna relevancia en relación con el accidente, es lo habitual".
Puente retoma la hipótesis del sabotaje en Adamuz después de que desde Moncloa se haya descartado de forma rotunda y mantiene que una "auscultación" de la vía realizada un día antes no hubiera podido detectar ningún problema. "La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de que ha sido un accidente extraño, no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento, ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente, aparentemente, parece muy difícil de detectar", ha mantenido el ministro de Transportes.
Puente también ha señalado que es probable que la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía no pueda reanudarse el 2 de febrero, como se había anunciado. "No sé si podremos llegar al día 2 porque aún no contamos con el permiso del juzgado para intervenir en todo el tramo de la vía. Eso nos está provocando cierto retraso", ha explicado el ministro.