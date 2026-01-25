Ayuso denuncia una "corrupción de Estado" y acusa al Gobierno de ocultar responsabilidades tras Adamuz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de "no parar de mentir", "ocultar" información y "buscar culpables" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido 45 personas, al tiempo que ha denunciado la falta de políticas de Estado y de planificación a largo plazo en España. Así lo ha expresado durante un acto de campaña del Partido Popular en Aragón, celebrado en el Cine Palafox de Zaragoza, en el que ha respaldado al presidente aragonés y candidato a la reelección, Jorge Azcón.

Durante su intervención, Ayuso se ha referido a las informaciones que apuntan a que el tren accidentado comenzó a descarrilar en un tramo de vía sin renovar, fabricado en 1989, y ha reprochado al Ejecutivo su reacción ante el siniestro. "No paran de mentir, de ocultar y de buscar culpables", ha afirmado, antes de criticar que el Gobierno "no asume responsabilidades" tras una tragedia de esta magnitud.

La presidenta madrileña también ha cargado contra las declaraciones previas del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el estado de la red ferroviaria española. "Nos dijeron que la red ferroviaria estaba en el mejor momento de su historia. De su historia de colocación será, ¿no?", ha ironizado Ayuso, que ha calificado el Ministerio de Transportes como una "agencia de colocación" vinculada al PSOE. En ese contexto, ha mencionado el caso de Koldo García, aludiendo a su paso de portero de discoteca a asesor en Renfe como ejemplo de lo que ha denominado un "ascensor social".

Según Ayuso, el Ejecutivo central actúa siempre del mismo modo ante una crisis: "Cada vez que se comete una negligencia, el galgo de Paiporta necesita saber a quién endosarle una culpa. A ver, culpable, rápido, maquinaria del régimen, rápido, acción". A su juicio, esta dinámica termina señalando al Partido Popular como responsable incluso cuando "no tenemos nada que ver", algo que ha descrito con sarcasmo como una muestra de que "son unos genios de la palabra".

Frente a esta forma de actuar, la dirigente del PP ha reivindicado el papel de los empresarios, ingenieros y grandes compañías españolas. "España tiene grandes empresarios, grandes empresas y los mejores ingenieros, reconocidos por el mundo entero para poner en marcha las obras públicas más importantes", ha defendido, subrayando que esa es "la marca España que nos merecemos de verdad".

Ayuso ha ampliado su crítica al conjunto de la acción del Gobierno, al que ha acusado de estar centrado únicamente en el "qué hay de lo mío" y de carecer de una visión de nación. "No se piensa a largo plazo en las infraestructuras del Estado ni en políticas a futuro", ha afirmado, citando la falta de médicos, viviendas, niños y familias como síntomas de ese abandono.

"Corrupción de Estado al más alto nivel"

Más allá del accidente ferroviario, Ayuso ha denunciado que España "nada funciona" y ha advertido de una deriva hacia un modelo territorial que fomenta la división. "España se está convirtiendo en un AVE con un menú de cafetería en cinco idiomas que no funciona", ha señalado, criticando el concepto de "nación de naciones" y una financiación autonómica que, según ha dicho, se ha pactado "con privilegios" para los nacionalistas.

En este marco, Ayuso ha afirmado que lo que ocurre actualmente en España es "corrupción de Estado al más alto nivel", que dejará "una herencia inasumible". Además, ha definido al Ejecutivo como una "coalición minoritaria antiespañola" y una "mafia" que vive "de los impuestos", que "saca a los presos de ETA de las cárceles" y "aprueba una ley de memoria democrática para decir que la transición fue un error y que España es un Estado fascista", mientras "blanquea" a Bildu y lo convierte en "socio prioritario".

A su juicio, ese apoyo parlamentario tiene contrapartidas políticas. En ese sentido, ha afirmado que Bildu "no ve la corrupción en Navarra", en referencia al caso Cerdán, ni tampoco el PNV, y ha descartado que los socios del Gobierno vayan a romper con el Ejecutivo porque "no se han visto en una igual".

Ayuso ha insistido en que "la corrupción de Estado sustenta a Pedro Sánchez", al que ha recordado que "no ganó las elecciones", y ha llamado a Aragón a ser decisivo en el cambio político. "Es necesario que Aragón le muestre la puerta de salida a toda esta tropa", ha concluido.