Puente carga contra el jefe de la CIAF por desafiar la versión oficial del Gobierno sobre la renovación de la vía

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha arremetido contra el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el ingeniero Iñaki Barrón, tras sus declaraciones públicas de este lunes, en las que expresaba su "sorpresa" por que la Línea Madrid-Sevilla no haya recibido una renovación integral tras 30 años de funcionamiento. Desde la sala de prensa de la Moncloa, un día después, Puente no ha dudado en lanzar un claro recado al responsable de la investigación.

"Mire, yo no voy a entrar en ningún debate con el presidente de la CIAF. Creo que uno de los problemas que puede presentar el que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obligue a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos estar, porque no debe ser así", ha recriminado el ministro. A continuación, Puente ha reprochado a Barrón haberse mostrado "sorprendido" por información que, según él, cualquiera podría haber consultado fácilmente.

"En cualquier caso, sobre la renovación integral de la vía Madrid-Sevilla no es que lo diga yo, es que lo dice el portal de contratación del propio Adif. Manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido y el alcance de la renovación a mí sí que me produce sorpresa. Porque esa información está disponible públicamente, y más para los expertos ferroviarios. Para saber lo que se ha hecho en esa línea basta con entrar en el portal de contratación de Adif y verán en qué ha consistido", ha reprochado Puente.

El malestar en Transportes es evidente tras las declaraciones de Barrón, con el ministro Puente asumiendo el protagonismo en la crisis de la gestión ferroviaria. Sin embargo, fuentes gubernamentales subrayan que estas afirmaciones ponen de manifiesto que la CIAF actúa con total independencia.

Puente, que el viernes habló de una renovación completa y tuvo que salir al paso de las imágenes que probaban que había carriles del 89, defiende ahora que una renovación "integral" contempla que se mantenga material original. Ha añadido que se trata de algo "irrelevante" desde el punto de vista de la seguridad, afirmación que lanza con la investigación aún recién comenzada.

"Cualquier disquisición sobre la renovación o no de unos tramos de carril, en concreto en los puntos del accidente, es intrascendente desde el punto de vista que ahora nos preocupa, que es el de la seguridad", ya que, según Puente, es algo que no ha tenido "ninguna incidencia" en los motivos del accidente.

El ministro se ha reafirmado en su nueva versión: que esa renovación fue "integral" y que "se llama así porque se renueva la línea de extremo a extremo", lo que no quiere decir, ha añadido, que se sustituyan todos los elementos de la vía. Ha animado a los periodistas a consultar los procesos de contratación sobre renovaciones y ha apuntado que "no hay nada de extraño en soldar carriles de distintas épocas", sino que "es algo que se hace todos los días en todas las vías de Europa".

Siendo su cuarta rueda de prensa desde el accidente, Puente ha anunciado tras el Consejo de Ministros indemnizaciones de 210.000 euros por fallecido en la tragedia de Adamuz como parte, ha dicho, de un conjunto de ayudas a las víctimas que supondrán en total 20 millones de euros en un plazo de tres meses. "No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois", ha señalado Puente. "Que haya víctimas que estén 10 años después esperando a recibir una indemnización", ha asegurado añadiendo que las cantidades se abonarán en un único pago y estarán exentas del pago de impuestos.

Puente también ha tenido que referirse a las informaciones que lo acorralan, a las críticas políticas y también a las noticias y declaraciones que han terminado desmintiendo a un ministro que en los últimos días ha acusado de difundir "bulos" a medios que han publicado informaciones críticas.

Puente y sus "errores"

El ministro, en línea con sus últimas declaraciones, ha defendido que puede cometer "errores" dentro del "esfuerzo explicativo" de los últimos días y ha añadido que él "no es ingeniero" y que entra "en detalles" gracias a las personas que sí tienen esos conocimientos. "No se puede pedir intervenciones continuas de un ministro" y "al mismo tiempo que no se pueda cometer errores" y que "se convierta en falta inexcusable o intento de ocultación esa falta de precisión absoluta". "Yo no tengo la culpa de las interpretaciones malintencionadas", ha apuntado después.

Él no tiene "el más mínimo interés en que no se sepa la verdad", ha dicho luego al aludir a otro supuesto "error", que la última auscultación de la vía afectada fue en septiembre y no en noviembre como dijo en la rueda de prensa del viernes. "Si cometo un error pediré disculpas", ha señalado sobre una materia "que cada vez se complica más". En todo caso, y tras los dos ceses al director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Rubén Míguez, tras las interrupciones de este servicio en Cataluña, Puente ha sostenido que "no se plantea que pueda haber más ceses".