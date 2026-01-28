Los periódicos del país vecino se han hecho eco del efecto llamada del Gobierno de Pedro Sánchez por el cual se regulará a más de medio millón de inmigrantes.La mayoría de diarios celebran y propagan que esta medida servirá para "reforzar la dignidad de las personas afectadas y ofrecerles un marco legal que garantice derechos, estabilidad y perspectivas de integración", además de "aspirar a facilitar el acceso al mercado laboral para miles de personas ya activas en varios sectores clave. La integración administrativa de estos migrantes permitirá estructurar mejor el empleo, reforzar las cotizaciones sociales y luchar contra el trabajo informal", explica el diario Hespress.

El digital Rue20 subraya que "la nueva iniciativa se enmarca en el debate político y social sobre la inmigración en España y responde a la necesidad de ofrecer una solución administrativa a personas ya integradas en el país, así como de combatir la economía sumergida y reforzar la protección de los derechos laborales y sociales".

En paralelo, también hay ataques a Vox desde la prensa marroquí. El diario Moroccoworldnews ha aprovechado para cargar contra la formación de Santiago Abascal: "La medida busca abordar la crisis de 840.000 personas indocumentadas que viven en España, incluso cuando fuerzas de extrema derecha la denuncian a través de narrativas duras y excluyentes arraigadas en el miedo, la securitización y visiones punitivas de la migración".

Varios de estos medios marroquíes, como Le Matin.ma han resaltado aún más el anuncio de Pedro Sánchez con fotos de DNI y pasaportes españoles en la imagen que acompaña a la noticia. Y es que, que los marroquíes se muden a España y consigan la nacionalidad española es cada vez más habitual.

Imagen utilizada para la noticia en el diario marroquí Le Matin

Como ya informó Libertad Digital, solo en 2025, más de 130.000 marroquíes llegaron a España, lo que suma ya más de un millón de marroquíes en el territorio nacional. Traducido: la prensa de Marruecos ha aprovechado para dar altavoz y propagar este efecto llamada que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez.

Efecto llamada en redes sociales y traficantes

Y este efecto llamada no solo está en la prensa marroquí, está también presente en las redes sociales. Según ha explicado Rubén Pulido, experto en inmigración, en La Gaceta, la reacción ha sido aún más alarmante en Facebook. Perfiles magrebíes y subsaharianos han celebrado la medida como una "victoria histórica". Los Influencers están explicando paso a paso qué documentos presentar y cómo acelerar el trámite.

Mientras que por otra parte, traficantes están promocionando la regularización como un "premio garantizado" al final del viaje. Se comparten contactos, precios de travesías en patera, rutas por tierra desde Marruecos o Argelia, e incluso consejos para entrar por vía aérea con visado turístico y quedarse. Y este efecto llamada de Sánchez reactiva más que nunca este tráfico ilegal de personas.