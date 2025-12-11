Más de un millón de extranjeros llegaron a España en 2024 mientras 137.000 españoles se marcharon al exterior

Este jueves, el INE ha dado a conocer que 1.144.227 inmigrantes procedentes del extranjero han aterrizado en España durante el año 2024, mientras que 137.719 españoles se han marchado al extranjero durante el último año.

Por tanto. el saldo migratorio de España con el exterior -la diferencia entre inmigraciones y emigraciones exteriores- fue en 2024, con 626.268 personas, el tercer más elevado de la última década, según se desprende de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) correspondiente al año pasado y publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este saldo positivo se debe a la inmigración procedente del exterior.

El saldo migratorio con el exterior en 2024 se compuso por un total de 1.288.562 personas procedentes del extranjero que establecieron su residencia en España (un 3,0% más que en 2023) y de 662.294 personas que lo abandonaron con destino a algún país extranjero (un 8,8% más). Del total de inmigrantes procedentes del extranjero, 1.144.227 tenían nacionalidad extranjera (un 88,8%) y 144.335 española (un 11,2%).

En cuanto a la emigración, 524.575 salidas fueron protagonizadas por extranjeros (79,2%) y 137.719 por españoles (20,8%). De estas últimas, 88.243 habían nacido en España. El 11,9% de los emigrantes con nacionalidad española emigraron a Francia, el 11,1% a Reino Unido, el 9,6% a Estados Unidos y el 9,1% a Alemania.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros que llegaron a España fueron la colombiana (con 168.122 llegadas), la marroquí (133.130) y la venezolana (103.225). Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes extranjeros fueron la marroquí (con 54.869 salidas), la rumana (50.220) y la colombiana (45.543).

Madrid, Barcelona y Valencia alcanzaron los saldos migratorios más elevados en 2024, gracias a las entradas netas procedentes del exterior, y pese a registrar saldos interiores (con otros municipios) negativos.

El INE también revela que todas las comunidades autónomas tuvieron saldos migratorios positivos con el exterior en 2024. Si bien, en cuanto a los saldos interiores (entre comunidades) seis tuvieron saldos negativos. Sobre todo, Madrid (-12.993) y Cataluña (-6.437). De la misma manera, un total de 1.754.162 personas cambiaron de municipio en 2024, un 2,0% más que en el año anterior, 700.640 se movieron de provincia y 546.536 de comunidad o ciudad autónoma.

Del mismo modo, el 87,4% de las personas nacidas en España que emigraron al extranjero durante 2024 habían residido siempre en España. En el caso de las personas nacidas en el extranjero, el 50,1% habían llegado a España durante los dos años anteriores y el 15,4% lo hizo entre los años 2001 y 2010.

En resumen, España ha aumentado su población en 626.268 personas y casi todo ese aumento se debe a que han llegado más de un millón de extranjeros. En números generales, en España ya hay casi 10 millones de nacidos en el extranjero.