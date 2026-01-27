840.000 inmigrantes ilegales podrían beneficiarse de la regularización de Sánchez, un 700% más de los que había en 2017

En medio del polémico acuerdo entre Pedro Sánchez y Podemos por el cual se regularizará de forma extraordinaria a más de medio millón de inmigrantes, se ha conocido que los inmigrantes en situación irregular han crecido casi un 700% desde el año 2017, cuando solo había 107.000. En 2025, la cifra asciende hasta los 840.000 ilegales en territorio nacional según estimaciones del centro de análisis de Funcas, que advierte de que la irregularidad afectaría a un 17,2% de la población extranjera no comunitaria que vive en España. En paralelo, el centro de estudios denuncia la "escasa planificación" del Gobierno con el problema migratorio.

Como ha explicado la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, para realizar estas estimaciones, Funcas considera como población en situación regular a la que cuenta con un permiso de residencia, o con un permiso de estudios, o que tiene pendiente la resolución de su petición de asilo. Sumada la población en estas categorías, la población en situación irregular se obtiene restando las personas consideradas en situación regular de las cifras oficiales de población.

Del total de personas en situación irregular, según el estudio, el 90,4% pertenecen al contiene americano, lo que supone unos 760.000 inmigrantes sudamericanos. Entre ellos, colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). En cuanto a los inmigrantes procedentes de África, contabiliza a unas 50.000 personas, de Asia, unas 15.000, y de Europa, 14.000.

"Esta cifra se explica por el fuerte incremento de la población con nacionalidades de países no comunitarios en los cinco últimos lustros, y muy notablemente desde 2017 con las nacionalidades americanas como responsables del crecimiento", señala Funcas, al tiempo que subraya que este es el motivo por el que los extranjeros de países no comunitarios suponen el 91% de la población en situación administrativa irregular.

"Escasa planificación del Gobierno"

En todo caso, estos datos que corresponderían a los inmigrantes en situación irregular a 1 de enero de 2025, se han estimado antes de la entrada en vigor en mayo de 2025 de la modificación del Reglamento de Extranjería, que flexibiliza la regularización por arraigo. En este sentido, Funcas prevé "en principio" que la cifra mencionada se habría reducido, aunque precisa que es todavía pronto para estimarlo.

"La nueva normativa aspira, según el Gobierno, a regularizar a 900.000 extranjeros en el trienio 2025-2027. Incluso aunque se cumpliera este objetivo, si las pautas de migración y de regularización no vinculadas al arraigo mantuvieran la dinámica actual, las estimaciones apuntan a que el número de residentes en situación irregular no disminuiría, sino que tendería a estabilizarse", concreta.

Para la directora de Estudios Sociales de Funcas, "este modelo asume que una proporción notable de los inmigrantes pasan por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa, de modo que se producen grandes aumentos de la población en esa situación cuando crecen con intensidad los flujos de entrada, como en la actualidad".

Además, Miyar ha recordado que el Gobierno ha apostado por las medidas de arraigo (social, familiar, laboral y de formación) como "una especie de regularización extraordinaria continua". En paralelo, el centro de análisis también critica "la escasa planificación de política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben ni sobre sus características".