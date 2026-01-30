El jefe de Gabinete de Reyes Maroto ordenó a la trama Hidrocarburos que enviara la documentación a Koldo

El que fuera director de Gabinete de la ministra socialista Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart, pidió a la trama Hidrocarburos que mandara la documentación necesaria para la obtención de la licencia de Villafuel a Koldo García Izaguirre, exasesor del ministro José Luis Ábalos.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos. Leer más

La trama Hidrocarburos presuntamente usó las influencias del empresario Víctor de Aldama en el Ministerio de Ábalos y, por ende, en el Gobierno de Pedro Sánchez, para que Villafuel obtuviese una licencia de hidrocarburos sin presentar la documentación necesaria. La trama, según la Unidad Central Operativa (UCO), quería obtener la licencia sin pasar por los cauces habituales porque el nombre de Claudio Rivas ya era conocido para la justicia. Posteriormente, con la licencia aprobada, la trama habría defraudado impuestos a Hacienda.

Según ha podido saber Libertad Digital por fuentes conocedoras del caso, la empresaria vinculada a la trama Carmen Pano ha declarado en la Audiencia Nacional que fue Bidart quien les pidió que, una vez recogida la documentación para la obtención de la licencia, se la mandasen telemáticamente a Koldo. El objetivo era que Koldo intermediase y posteriormente, le mandase la documentación a él.

Carmen Pano ha asegurado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Bidart fue el que pidió que se mandara la documentación por este cauce tan poco habitual, por medio de un asesor de otro Ministerio. Cabe recordar que Bidart declaró este miércoles ante el mismo magistrado en calidad de testigo.

En esta declaración, el que fuera jefe de Gabinete de Maroto reconoció "cuatro o cinco" reuniones con Koldo, aunque aseguró que ninguna de estas reuniones fue en torno a la obtención de la licencia por parte de Villafuel. Anteriormente, en una declaración ante el Tribunal Supremo en mayo del pasado año, Bidart sí que había reconocido una reunión con Claudio Rivas, socio de Villafuel, y otras personas; aunque había negado cualquier trato de favor para la empresa de hidrocarburos.

Por su parte, Pano también ha recordado esta reunión en el Ministerio, en la que había seis personas: Claudio Rivas, Bidart, dos técnicos cordobeses llamados por Villafuel, Koldo y la propia Pano. Según su versión, Bidart no habría consultado a ningún técnico del Ministerio de Industria.

Aldama le habló del sobre de Delcy

La acusación popular unificada liderada por la asociación Hazte Oír ha preguntado a Pano por el sobre al que hizo referencia este jueves en sede judicial el empresario Víctor de Aldama. De este dijo, que era un sobre que le había entregado la dictadora venezolana y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y que guardaba "pruebas" de la supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.

A este respecto, Pano, según las fuentes consultadas, ha respondido escueta y dubitativa: "Aldama me comentó que tenía un sobre que bueno...". Así, no ha dado más detalles del sobre, al igual que Aldama, que no quería dar más datos hasta llegar a un acuerdo con la Fiscalía.