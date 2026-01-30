El jefe de Gabinete de Teresa Ribera ordenó a la trama Hidrocarburos que enviaran la documentación a Koldo

El que fuera director de Gabinete de la ministra socialista Teresa Ribera, Juan Ignacio Bidart, pidió a la trama Hidrocarburos que mandara la documentación necesaria para la obtención de la licencia de Villafuel a Koldo García Izaguirre, exasesor del ministro José Luis Ábalos.
La trama Hidrocarburos presuntamente usó las influencias del empresario Víctor de Aldama en el Ministerio de Ábalos y, por ende, en el Gobierno de Pedro Sánchez para que Villafuel obtuviese una licencia de hidrocarburos sin presentar la documentación necesaria. La trama querría, según la Unidad Central Operativa (UCO) obtener la licencia sin pasar por los cauces habituales porque el nombre de Claudio Rivas ya era conocido para la justicia. Posteriormente, con la licencia aprobada, la trama habría defraudado impuestos a Hacienda.
Según ha podido saber Libertad Digital por fuentes conocedoras del caso, la empresaria vinculada a la trama Carmen Pano ha declarado en la Audiencia Nacional que fue Bidart quien les pidió que, una vez recogida la documentación para la obtención de la licencia, se la mandasen telemáticamente a Koldo. El objetivo era que Koldo intermediase y posteriormente, le mandase la documentación a él.
Carmen Pano ha asegurado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Bidart fue el que pidió que se mandara la documentación por este cauce tan poco habitual, por medio de un asesor de otro Ministerio.
