Muere Patricia, la opositora herida en el choque de trenes de Adamuz: ya hay 46 fallecidos

Este viernes, 30 de enero, una de las heridas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha fallecido, elevando a 46 el número total de víctimas mortales. La mujer, Patricia, de 42 años y residente en Huelva, permanecía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Reina Sofía desde el día del siniestro debido a graves daños pulmonares.

El siniestro ocurrió el 18 de enero alrededor de las 19:45 horas en Adamuz, cuando colisionaron dos trenes: el Iryo 6189 (Málaga-Madrid Puerta de Atocha), que descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1, y el Alvia 2384 (Madrid Puerta de Atocha-Huelva), que circulaba por la vía paralela y también descarriló al invadir los vagones del Iryo. El choque afectó principalmente a los vagones delanteros y provocó decenas de heridos, muchos con lesiones graves que requirieron hospitalización prolongada.

Huelva, la provincia más afectada

Patricia viajaba en el vagón número 2 del Alvia 2384 tras participar ese mismo domingo en las oposiciones de prisiones en Madrid. Con su fallecimiento, la cifra de víctimas en Huelva asciende a 29, siendo la provincia más afectada por el accidente.

Durante los días posteriores al accidente, Patricia permaneció en la UCI del hospital Reina Sofía con complicaciones respiratorias graves derivadas de los daños en los pulmones. Su fallecimiento se suma a la lista de víctimas que no lograron superar las lesiones sufridas en el siniestro. Decenas de heridos siguen en seguimiento médico, algunos con secuelas de larga duración.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro. Este accidente ha reavivado las alertas sobre el estado de las vías en España. El agosto pasado, los maquinistas ya advirtieron sobre los riesgos en determinados tramos y solicitaron reducir la velocidad.

La Agencia de Seguridad Ferroviaria, dependiente del Ministerio de Transportes, lleva años señalando factores que aumentan el riesgo de accidentes, como rebases de señal, roturas de carril, deformaciones de vía o roturas de eje.