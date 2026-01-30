Sánchez, ausente en el funeral de Adamuz, dice ahora que llegará "hasta el final" con el accidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido referirse al accidente de Adamuz un día después del funeral en Huelva al que decidió no asistir y donde las víctimas, representadas por Liliana Sáenz de la Torre, hija de una fallecida, prometió que "lucharán por saber la verdad". También lo dijo el obispo de Huelva, que señaló que "es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para evitar que se repitan tragedias semejantes en el futuro". Mientras los Reyes acompañaron a los familiares de las 45 víctimas mortales, ni Sánchez ni el ministro Óscar Puente, que este jueves presumía de gestión de la crisis en el Senado, estuvieron allí para acompañarlas.

Al inicio de su intervención en el acto Mujeres liderando la ONU del siglo XXI, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Sánchez ha sorprendido al referirse a la tragedia. Según ha dicho, no van a "mirar para otro lado" y ha prometido mejoras, "en todo lo que tengamos que mejorar".

También ha dicho que van a dar un "acompañamiento continuado" a quienes han perdido a un ser querido para que "además del dolor, no tengan que cargar también con una situación económica" que les haga sentirse desamparados en unos días de mensajes crecientes de familiares de los afectados señalando a la gestión de Transportes y al Gobierno.

"Toda nuestra solidaridad, nuestro compromiso y cariño", ha indicado al día siguiente del funeral católico en Huelva al que acudieron los Reyes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas pero no el presidente ni Puente, que este jueves trataba de justificar la ausencia diciendo que sí asistiría a un homenaje de Estado. La ceremonia planeada en un primer momento por Moncloa se frustró por la negativa de los familiares.

Sánchez también ha asegurado este viernes ser consciente de que las palabras nunca son suficientes y por tanto "solo queda el compromiso y la acción" y por tanto el Estado en su conjunto "no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido". "Las instituciones no van a dejar solas a las víctimas", ha llegado a decir el presidente, "tampoco lo vamos a hacer a las familias, no vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y, por supuesto, todo el tiempo que haga falta", ha concluido.