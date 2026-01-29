Protestas por el victimismo de Puente: "Desde el domingo no sé si he dormido tres horas al día"

Además de hablar de "bulos" y de "ultraderecha", Óscar Puente se refirió a sí mismo en el marco de la comparecencia para dar explicaciones sobre los accidentes de Adamuz y Rodalies, con 46 víctimas mortales en total. En el día en que se celebra el funeral en Huelva por las víctimas, al que él no asistirá, Puente ha admitido en respuesta en respuesta a los grupos una cierta "descoordinación" con cercanías esta semana, "en unas circunstancias muy difíciles".

Ha sido ahí cuando ha pedido a los parlamentarios "que se pongan un momento en mi lugar". "Desde el domingo, no sé si he dormido tres horas al día", ha afirmado, una frase que ha desatado bronca entre los populares. "Ya sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia, no es mi caso", ha dicho el ministro mientras se excusaba por no haber acudido a Cataluña personalmente ante la crisis.

A lo largo de estos días, Puente también ha dejado mensajes similares, tratando de justificar "errores" como el del baile de fechas de la última auscultación del tramo de Adamuz a sus numerosas comparecencias y entrevistas. En Twitter, entre mensajes atacando a medios de comunicación concretos, Puente dijo que "esta semana ha sido muy dura, tanto que jamás la olvidaré. A los que nos toca gestionar algo así, también nos ayuda sentir apoyo y aliento".

"Yo sí puedo mirarlas a la cara"

En el Senado, Puente también ha aludido a su ausencia en Huelva en un funeral que estará presidido por los Reyes y al que asistirán tres ministros pero ni él ni Pedro Sánchez.

Ha alegado que "cuando se produzca el homenaje de estado a las víctimas estaré allí y les miraré a la cara porque yo sí puedo hacerlo y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes". El Gobierno tuvo que suspenderlo ante las reticencias de los familiares.