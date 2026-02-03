La Asociación Española de la Carretera, AEC, presentó en julio del pasado año su último "Informe sobre Necesidades de Inversión en Conservación 2025". Y las conclusiones son demoledoras: si en el transporte ferroviario hay un problema brutal de inversión, en el de los coches, tres cuartas partes de lo mismo: faltan 13.400 millones en mantenimiento y, si en 2022 había 13.000 kilómetros con deterioros muy graves en el pavimento, ahora se ha pasado a un total de 34.000 kilómetros, casi el triple.

El informe disparó la alerta. Pero nadie hizo ni caso. La entidad, de la que forma parte el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, señaló en su documento que "de los 13.000 kilómetros que en 2022 presentaban deterioros muy graves en el pavimento, se ha pasado a un total de 34.000 en 2025. Cerca del triple. Son, en concreto, 33.966 kilómetros que precisan reconstrucción de carácter urgente, habiéndose de acometer actuaciones en un plazo inferior a un año debido a que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales (baches y piel de cocodrilo), como superficiales (grietas longitudinales y transversales, y descarnaduras)".

20.407 kilómetros requieren de una intervención "urgente"

En cuanto al resto de la red de carreteras, la AEC identificó otros 20.407 kilómetros que requieren de una intervención "urgente" en cuatro años, dado que ya presentan daños graves en su mantenimiento.

El informe centró el deterioro en una etapa muy concreta: afhora. "Una situación que no se produce en España desde los años 90 y que podría provocar la paralización del proceso de transformación de las carreteras para suplir las necesidades actuales de los ciudadanos".

La Asociación no dudó en poner el dedo en la misma llaga en la que ahora toda España pone los ojos tras los letales accidentes ferroviarios vividos: "La solución vendría de la inversión en carretera. Actualmente, se habla de un total de 13.491 millones de euros. Si en 2022 esta cifra no alcanzaba los 10.000 millones, la falta de mantenimiento y la inflación han provocado un incremento considerable del déficit económico de las infraestructuras".

Aragón la comunidad que lidera el listado

El estudio da argumentos, incluso, de los que Gobierno dice valorar: "Circular por una carretera en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible. […] Aparte de esto, la reducción de la velocidad en un 10% por el mal estado del firme conlleva un mayor gasto en el transporte de mercancías, dado que los camiones requieren más tiempo en la realización de sus recorridos, incrementándose, además, la contaminación que estos producen".

La AEC realiza, además, un ranking de las infraestructuras más dañadas y es Aragón la comunidad que lidera el listado: "Aragón se sitúa en un nivel crítico, aunque llaman también la atención los casos de La Rioja (con un 41% de sus carreteras en situación muy grave), Castilla-La Mancha (con un 40%), Castilla y León (39%) y Galicia (38%). Por debajo de la media se posicionan, además de la Comunidad Valenciana y en orden ascendente, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña como las regiones que presentan el menor porcentaje de carreteras con deterioros de consideración".

La AEC estima el nivel de deterioro de las carreteras en un 8% anual desde 2022 y defiende una inversión, repartida entre organismos públicos de la siguiente manera: "Hasta 4.721 millones de euros en las carreteras que gestiona el Estado, una malla que tiene una longitud de 26.000 kilómetros. Otros 8.770 millones de euros en las que administran los gobiernos autonómicos y forales, que suman un total de 75.300 kilómetros".