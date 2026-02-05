PP y PSOE en pie de guerra por el número de diputados en Castilla-La Mancha

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha presentado una serie de enmiendas en el Congreso de los Diputados para reformar el Estatuto de Autonomía regional. El objetivo principal de los populares es asegurar legislativamente que no se modifique la horquilla de representantes en las Cortes regionales, impidiendo así cualquier aumento en el número de parlamentarios.

En concreto, la enmienda que ha presentado el PP afirma que "las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 25 escaños y un máximo de 35 escaños. Cada provincia estará representada, en todo caso, por un mínimo de 3 escaños". Esto cambia sustancialmente lo acordado en mayo del año pasado entre PP y PSOE.

Ambas formaciones consensuaron que el número de diputados en las Cortes debía oscilar entre 25 y 55 parlamentarios, lo que allanó el camino para lograr que Castilla-La Mancha contara con un nuevo Estatuto.

El acuerdo que fue llevado en noviembre al Congreso de los Diputados cuando la Cámara Baja votó a favor de la toma en consideración del nuevo texto con los votos a favor de 288 de 335 parlamentarios, correspondientes al PSOE, PP, Sumar, PNV, Coalición Canaria y José Luis Ábalos. También hubo 34 'noes', ya que los 33 diputados de Vox y el diputado de UPN votaron en contra; y se produjeron, a su vez, 13 abstenciones, correspondientes a ERC, Podemos, BNG y una diputada de Compromís. Junts y Bildu no votaron.

El PP se defiende

La secretaria regional del PP, Carolina Agudo, ha cargado duramente contra Vox, acusando a la formación de "lanzar bulos" sobre este asunto. En rueda de prensa, Agudo ha señalado directamente a los de Santiago Abascal: "Se están permitiendo mentir diciendo que en Castilla-La Mancha va a haber más diputados. Y eso es mentira".

En esta línea, ha recordado que el líder regional del PP, Paco Núñez, "siempre" ha defendido que la región no necesita ampliar su cámara legislativa. Una postura que, según ha recalcado, los populares ya plasmaron en el proyecto del Estatuto aprobado hace unos meses mediante un acuerdo con el PSOE en las Cortes regionales.

"Desde luego el Partido Popular no vamos a participar en que haya más diputados", ha sentenciado Agudo. Para disipar cualquier duda frente a la insistencia de Vox, la dirigente popular ha sido tajante sobre la inclusión de esta premisa en el texto estatutario: "No va a haber más diputados en Castilla-La Mancha".

Desde el PP confían en que el PSOE no ponga objeciones a estas enmiendas y mantenga su respaldo al texto global. "Lo fundamental y lo importante es que Castilla-La Mancha cuente con un nuevo Estatuto de Autonomía", ha concluido la secretaria regional.

El PSOE cree que es idea de Tellado

Sin embargo, el Partido Socialista no comparte el nuevo movimiento del PP. El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha señalado al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, como el responsable de la enmienda que el PP regional ha presentado a la reforma del Estatuto de Autonomía, que se tramita en el Congreso de los Diputados, asegurando que este movimiento responde a una "estrategia de Génova" para frenar el crecimiento de Vox.

El dirigente socialista ha considerado además que ese paso del PP, es un paso "grave que afecta a la autonomía y a la dignidad de Castilla-La Mancha como región, por la forma y la intención política por la que se produce" y ha tachado de "extremadamente grave que el Partido Popular de Castilla-La Mancha acepte un chantaje del señor Tellado para definir una estrategia electoral de Génova, aunque eso sea traicionar a Castilla-La Mancha".

Por ello ha pedido al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, que se niegue: "O se rebela contra Tellado, y dice que su palabra sigue valiendo, que no se va a acoger de rehén a Castilla-La Mancha y su estatuto para los intereses electorales y estratégicos de Génova, o dimite, porque lo están desautorizando".

"Si se atreven con Paco Núñez es porque no le aprecian, le minusvaloran, le menosprecian. Y ante ese menosprecio, o Paco Núñez se revela y defiende su dignidad y la de Castilla-La Mancha, o dimite", ha insistido.