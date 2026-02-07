Estos son los 7 magistrados que juzgarán a Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo

Los magistrados del Tribunal Supremo encargados de juzgar al exministro de Transporte, José Luís Ábalos, al que fuera su asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama en el marco de la trama Koldo son Andrés Martínez Arrieta (presidente), Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena Gómez, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y Javier Hernández García.

El próximo jueves se celebrará una vista en el Alto Tribunal para estudiar las cuestiones previas que presentarán las partes. Principalmente, supuestas causas de nulidad. Posteriormente, la Sala tendrá que decidir si las cuestiones de nulidad de la vista oral son desestimadas. En el caso de que se rechacen, el juicio arrancará el próximo mes de abril.

El tribunal está compuesto por los cinco magistrados que integraron la Sala de Admisión de la Sala Segunda que aceptó la exposición razonada del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Posteriormente, el tribunal se completó con la designación de Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández García-

Andrés Martínez Arrieta

Andrés Martínez Arrieta es magistrado del Tribunal Supremo desde 1988 y desde el año 2024 presidía en funciones la Sala Segunda hasta que en el año 2025 tomó posesión de esta. Este juez es licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid e ingresó mediante oposición a la Carrera Judicial en 1979. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Azpeitia (País Vasco).

En 1980 fue elegido vocal del recién constituido Consejo General del Poder Judicial para representar a los jueces de primera instancia y de instrucción. En 1983 cesó de su cargo y ascendió a magistrado.

Julián Sánchez Melgar

Julián Sánchez Melgar es magistrado de este Tribunal desde el año 2000. Ingresó en la carrera judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. En cuanto a sus destinos, Sánchez Melgar ha estado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y posteriormente estuvo en los Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y es doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, donde recibió un premio extraordinario.

Manuel Marchena Gómez

El juez Manuel Marchena es magistrado del Tribunal Supremo desde 2007 y fue presidente de la Sala Segunda desde noviembre de 2014. Durante su período de presidencia de la Sala, integró el tribunal encargado de juzgar a los independentistas catalanes por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Marchena es licenciado en Derecho por la Universidad e Deusto, con la máxima calificación académica, y es doctor en Derecho. Este magistrado también es autor de varios libros y artículos en revistas especializadas. Entre sus libros destaca La Justicia amenazada.

Andrés Palomo del Arco

Andrés Palomo del Arco ingresó a la Carrera Judicial en 1981 y en 2014 se convirtió en magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En 1989 inauguró el Juzgado de lo Penal de Salamanca y permaneció en el hasta que se incorporó en comisión de servicio a la Audiencia Provincial de Segovia.

Este magistrado es poseedor de la Cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y de la Cruz al Mérito Policial. Además, cuenta con numerosas publicaciones en materia judicial.

Ana María Ferrer García

Esta magistrada del Tribunal Supremo es miembro de la Sala Segunda desde el año 2014. Ferrer García ingresó en 1984 a la Carrera Judicial y estuvo destinada en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Linares, Aranjuez y Leganés y posteriormente en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid.

En 1996 consiguió una plaza de magistrada en la Audiencia Provincial de Madrid y en 2008 fue nombrada presidenta. Esta juez ha sido la primera mujer en convertirse en magistrada de la Sala Segunda del Supremo.

Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

Este magistrado forma parte del Tribunal Supremo desde septiembre de 2018. De Porres es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctorado por la misma universidad. En 1986 ingresó en la Carrera Judicial y estuvo destinado en diferentes juzgados como el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Yecla (Murcia), el Juzgado de Distrito 20 de Madrid o la Audiencia Provincial de Madrid, donde fue designado presidente entre 2014 y 2018.

De Porres también cuenta con una amplia experiencia como docente y tiene en torno a 50 publicaciones jurídicas.

Javier Hernández García

Hernández García ingresó en la Carrera Judicial en 1990 y su primer destino fue el juzgado de primera instancia e instrucción de El Vendrell (Cataluña), donde permaneció hasta que fue nombrado magistrado de la Audiencia Provincial de Lérida en 1992. Posteriormente, en 2020 fue nombrado magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Este juez ha ejercido como profesor en la Escuela Judicial entre 1999 y 2003 y como profesor conferenciante en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en materia de derecho constitucional. Además, Hernández García es autor de numerosas publicaciones.