Luis del Rivero declara ante el juez: le dijeron que Leire Díez era "muy importante" y piensa que "El 1" es Sánchez

El expresidente de la constructora Sacyr, Luis del Rivero, ha declarado esta mañana ante el juez Arturo Zamarriego en el marco del caso Leire Díez, que investiga las cloacas del PSOE. Del Rivero ha asegurado que le presentaron a la fontanera socialista como una persona "muy importante" e infiere que "el 1" era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la documentación aportada por el fiscal Ignacio Stampa, consta una conversación en la que el empresario señala que "el 1 es quién decide". Como ya publicó Libertad Digital, el fiscal aportó varios whatsapps en su comparecencia el pasado mes de noviembre. Este fiscal mantuvo una reunión con el empresario Javier Pérez Dolset, tras la mediación de Luis del Rivero.

Durante la declaración de este lunes, según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, Luis del Rivero no ha aclarado a quién se refería con "el 1", aunque ha reconocido que podría ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De esta forma se ha pronunciado el empresario en calidad de testigo ante el magistrado instructor del caso de las Cloacas del PSOE, Arturo Zamarriego, en un interrogatorio que ha durado casi tres horas y en el que se han realizado hasta dos recesos.

Del Rivero también ha precisado que Dolset le indicó que a la reunión que había concertado entre Stampa y Díez iba a acudir el por aquel entonces Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De igual manera, El expresidente de Sacyr ha señalado que se reunió al menos tres veces con Díez entre octubre de 2024 y mayo de 2025.

A esta declaración también estaba citado el empresario Alejandro Hamlynn, que no ha acudido porque está siendo investigado por la comisión de otros delitos relacionados con el fraude del IVA de hidrocarburos y sería detenido si vuelve a España. Hamlynn iba a comparecer también en calidad de testigo por videoconferencia, pero este no ha podido ser localizado por las autoridades judiciales. Este empresario vasco también tuvo una conversación con la fontanera socialista Leire Díez y el empresario imputado por el caso Javier Pérez Dolset.

A su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, el empresario Luis del Rivero ha negado ofrecer más declaraciones ante los medios de comunicación, asegurando haber "dicho lo que hay que decir donde hay que decirlo".