Primer día de huelga de maquinistas con incidencias en Rodalies

La primera jornada de huelga de maquinistas en España ha comenzado este lunes a las 00:00 horas sin incidentes reseñables, más allá de las cancelaciones de trenes derivadas del paro, y con la atención puesta en la reunión prevista a las 11:00 horas entre los sindicatos y el Ministerio de Transportes para tratar de desbloquear el conflicto.

En las primeras horas de la protesta no se han facilitado cifras oficiales sobre el seguimiento de la huelga. Según han indicado a EFE Comisiones Obreras (CCOO) y el sindicato de maquinistas Semaf, los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes se están cumpliendo. No obstante, desde Renfe en Cataluña han señalado que estos mínimos no se están respetando y han recomendado a los viajeros que utilicen medios de transporte alternativos.

📢ATENCIÓ! INFORMACIÓ DE SERVEI DILLUNS 9 DE FEBRER 6:00H Derivat de la convocatòria de vaga s'estan produint afectacions a totes les línies. Recomanem consultar el transport alternatiu a https://t.co/isHzZgh1gO — Rodalies Catalunya (@rodalies) February 9, 2026

Problemas en Rodalies

Las principales incidencias se han registrado en los servicios de Rodalies, Regionals y Media Distancia en Cataluña, donde la circulación de trenes no se ha ajustado a lo anunciado. Según recoge EFE, algunos convoyes que no figuraban en los horarios previstos han salido sin previo aviso, mientras que otros que debían hacerlo no han pasado por las estaciones. A esta situación se ha sumado la falta de información a primera hora, ya que la aplicación de Adif no funcionaba y Renfe no pudo confirmar inicialmente si los servicios mínimos se estaban cumpliendo.

Pese a estas incidencias, desde UGT se ha minimizado el impacto del paro durante las primeras horas del día. El responsable del sindicato en Renfe en Cataluña, Francisco Cárdenas, aseguró que la supresión de trenes fue "totalmente anecdótica" y afirmó que la jornada había arrancado "bien", con un seguimiento "muy elevado". "Internamente el colectivo tiene claro que es un día por el ferrocarril", señaló desde la estación de Sants, donde también defendió que los maquinistas quieren hacer su trabajo "con garantías".

Motivos del paro

La huelga ha sido convocada por CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas Semaf para los días 9, 10 y 11 de febrero con el objetivo de reclamar más personal y mayores medidas de seguridad tras los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). A estas movilizaciones se han sumado otros sindicatos como CGT, el Sindicato Ferroviario, el Sindicato de Circulación Ferroviario y Alferro. En Cataluña, la convocatoria afecta a más de mil maquinistas e incluye también al personal de intervención, estaciones, centros de gestión y administración.

Los paros son de jornada completa y afectan a las circulaciones de Renfe, Iryo y Ouigo, así como a varias compañías privadas de mercancías. Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes establecen un 65% de circulación en Cercanías en hora punta y un 50% el resto del día, un 65% en media distancia y un 73% en larga distancia y alta velocidad. En Rodalies, los mínimos son del 66% en hora punta y del 33% en horas valle. En mercancías, se garantiza un 21% del servicio para transportes considerados esenciales.

Negociación abierta

En paralelo al desarrollo de la huelga, sindicatos y Ministerio de Transportes mantienen abierta la vía de negociación y tienen prevista una nueva reunión este lunes. A diferencia de los encuentros celebrados la semana pasada, que concluyeron sin acuerdo, no está prevista la asistencia del ministro Óscar Puente, según han indicado fuentes sindicales a EFE. El último encuentro, celebrado el viernes, abordó medidas relacionadas con la seguridad y el mantenimiento del sistema ferroviario, con propuestas que los sindicatos calificaron de "preliminares" e "insuficientes".