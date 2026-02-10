El alcalde de Albacete denuncia que la inacción de la CHJ "está llenando de agua la ciudad como una piscina"

Las situaciones de emergencias que está dejando el llamado "pasillo de borrascas" en España empiezan a volverse especialmente peligrosas en Albacete. Su alcalde ha denunciado la situación que atraviesa la ciudad en Es la Mañana de Federico, en esRadio: "¡Pido clemencia!", decía desesperado el alcalde, quien asiste a la inundación paulatina de la ciudad "como si llenáramos una piscina desde el fondo hasta la superficie", debido a que todo el agua que ha caído por la región durante los últimos días ha terminado en los colectores de agua que transcurren por debajo de la ciudad de Albacete.

"Tenemos unos 350 kilómetros de saneamientos de pluviales por debajo de la ciudad y de esos, 120 están en carga al 100%. Es un caudal muy alto durante mucho tiempo y el agua ya sale por los imbornales", explicaba el alcalde, que tiene identificada la solución a la situación actual para aliviar la carga del interior de la ciudad, que ya está generando problemas en viviendas y garajes que se están inundando.

Según ha explicado el alcalde de Albacete, Manuel Serrano López, "esto se soluciona con una retroexcavadora en menos de una hora", porque lo que los técnicos han identificado es que hay que romper los canales que vuelan sobre el trasvase Tajo-Segura, a la altura del trasvase para así aliviar el agua que termina llegando a la ciudad. El problema es el de las competencias. "Es la pescadilla que se muerde la cola. He tenido a la Junta de Comunidades y a la Diputación Provincial", y también a la Confederación Hidrográfica, quien, pese a las constantes comunicaciones y cartas que han remitido desde el Ayuntamiento para pedir soluciones, sigue sin decidir quién tiene competencias para solucionar la situación.

Esto es lo que desespera al alcalde. "No solucionamos nada con las bombas de achique porque sacamos el agua de los garajes a la calle y la red de saneamiento no se la traga porque va llena" y se está "poniendo en riesgo viviendas, bajos comerciales y garajes", se lamentaba.

"Llevamos informando por carta a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y enviamos otra carta el sábado y otra ayer cuando los técnicos municipales certifican que ya tenemos un tercio de los colectores llenos; les pedimos que rompieran para que el agua salga al trasvase y solo tenemos evasivas sobre las competencias".

Sobre esto, el alcalde recuerda que "las situaciones extraordinarias requieren medidas urgentes y luego se dirimirán las competencias donde haga falta, pero antes de poner en peligro las viviendas y a las personas que hay en Albacete, hay que actuar con urgencia", señalaba.

"Como es un ente, no atiende a las necesidades críticas que pueden generar episodios muy graves. Esto era para ayer, no es para esta mañana", se desesperaba el alcalde.

Y no es una cosa de última hora, ya que "desde que hemos visto una crecida de esos canales, hemos advertido de las emergencias que se podían provocar; tienen todos los teléfonos; pueden atender cualquier incidencia. Esto se soluciona con una retroexcavadora en menos de una hora", insistía, pero de momento no ha tenido respuesta.