Sánchez preocupa a sus seguidores con su aspecto físico: "¡Come algo, un poquillo, que estás muy delgado!"

La reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las zonas afectadas por las inundaciones en el sur de España ha dejado una imagen que va más allá de lo institucional. Durante sus paradas en Huétor Tájar (Granada) y Villanueva de la Reina (Jaén), el estado físico del líder socialista se ha convertido en el centro de atención, provocando comentarios espontáneos entre sus simpatizantes más veteranas.

"Come un poquillo, que estás muy delgado"

Lo que pretendía ser un recorrido de apoyo a los damnificados derivó en una muestra de preocupación maternal por parte de un grupo de mujeres que rodeaban al presidente. En los vídeos difundidos, se escucha con claridad cómo varias de ellas, entre aplausos y gritos de "¡Fuerza!", le instan repetidamente a cuidar su salud:

"¡Come algo, un poquillo, que estás muy delgado!", le espetaba una de las asistentes mientras Sánchez saludaba con gesto cansado. "Fuerza, mucha fuerza, que estamos contigo", repetían otras, reforzando la narrativa de un presidente que carga con un gran desgaste físico y emocional tras los últimos reveses políticos y la gestión de las crisis climáticas.

Preocupación entre los animadores de Sanchez en Jaén: "Come un poquillo, que estás muy delgado" pic.twitter.com/W6u6RACxWe — Libertad Digital (@libertaddigital) February 10, 2026

Sin embargo, frente a esa imagen de fragilidad, Sánchez ha exhibido un despliegue de prendas de alta gama que no ha pasado desapercibido para los expertos en moda y comunicación. Lejos de la sencillez de otros tiempos, el presidente ha blindado su figura con equipamiento técnico de marcas "premium".

Las otras caras de Sánchez

Este aparente deterioro físico actual no es la primera vez que sitúa la imagen del presidente bajo el escrutinio público, pues ya hace unos meses se desató una intensa polémica por el presunto uso de maquillaje estratégico para reforzar su narrativa política.

En aquel entonces, durante su comparecencia en Ferraz tras mostrarse "decepcionado" por uno de sus hombres de confianza, expertos en imagen señalaron el uso de la técnica del contouring para acentuar sus pómulos y mandíbula con sombras oscuras. Este uso profesional del claroscuro buscaba proyectar un aspecto demacrado y casi cadavérico, una "aflicción estética" diseñada para que su rostro reflejara visualmente la carga emocional y la preocupación que sus palabras intentaban transmitir, convirtiendo su propia fisionomía en una herramienta de comunicación política al servicio del victimismo.

Entre el afecto y la "claque" organizada

Sin embargo, la noticia no ha estado exenta de polémica. Mientras sus seguidores ven en su delgadez el reflejo del "sacrificio por el país", diversos sectores críticos y medios de comunicación han señalado que estas escenas podrían formar parte de una "estrategia de protección".

Llama la atención que el perfil de los asistentes sea casi exclusivamente de avanzada edad y que, según algunas informaciones, varias de las señoras presentes en Jaén fueran las mismas que ya aparecieron jaleándole días atrás en San Roque (Cádiz). Esto ha levantado sospechas sobre si se trata de vecinos espontáneos o de un grupo movilizado por el PSOE para garantizarle un entorno seguro y evitar abucheos como los vividos en Paiporta.

Tras los resultados electorales en Aragón y la tensión social acumulada, el sanchismo parece refugiarse en el calor de sus bases más fieles, quienes, más allá de la política, parecen hoy más preocupadas por el menú diario del presidente que por su agenda legislativa.