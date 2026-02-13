Un juzgado investiga a Vito Quiles y lo cita a declarar por presunta revelación de secretos

El juzgado de instrucción número 23 de Madrid ha admitido a trámite la querella que presentó la presidenta de Red Eléctrica España (REE), Beatriz Corredor contra Vito Quiles por presunta revelación de secretos.

Según ha podido saber Libertad Digital Vito Quiles ha sido llamado a declarar el próximo 7 de abril. Estos hechos tendrían que ver los comentarios realizados por Quiles después del apagón.

El periodista Vito Quiles publicó en su cuenta de X días después del apagón un tweet que señalaba que "la presidenta de Red Eléctrica contrata con fondos públicos a vigilantes de seguridad en la puerta de su casa". A este comentario añadió la dirección de Corredor.

Según han informado desde Ospina Abogados a este diario, la defensa del periodista la llevará el abogado Juan Ospina. Desde este despacho han confirmado la citación para el próximo 7 de abril a las 11:00 de la mañana.

De igual manera, desde el bufete han precisado que entienden que las publicaciones realizadas en torno a la presidenta de Red Eléctrica se enmarcan en el ámbito de la libertad de prensa y que la acusación no se ajusta a la realidad.