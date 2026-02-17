Felipe VI: "La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla"

El Rey Felipe VI ha presidido este martes en el Congreso de los Diputados el acto institucional que conmemora que la Constitución de 1978 se ha convertido en la más longeva de la historia constitucional española, junto a la Reina Letizia.

El acto ha contado con intervenciones del propio monarca y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y ha estado marcada por referencias a la historia reciente de España y a los sacrificios de quienes defendieron la democracia frente a la violencia terrorista.

Francina Armengol ha abierto la sesión recordando la historia de las constituciones españolas y su relevancia: "Las circunstancias que acompañaron a nuestra Carta Magna fueron, desde el inicio, complejas y convulsas. La voluntad común de desmantelar las estructuras de la dictadura y sustituirlas por un sistema democrático fue, y sigue siendo hoy, uno de nuestros mayores éxitos colectivos". Armengol también ha destacado la transición ecológica, la transparencia, la lucha contra la desinformación y la garantía de condiciones para un periodismo libre y veraz.

Homenaje a Francisco Tomás y Valiente

En su discurso, Felipe VI ha destacado que la Constitución "nos proporciona el Estado de Derecho y la cooperación internacional" y ha recordado que su longevidad se basa en "la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas", que constituye "una credencial democrática mucho mayor que la de cualquiera de sus predecesoras". El Rey ha enfatizado que la Carta Magna no impuso la voluntad de una parte de la sociedad sobre otra, sino que surgió de "un espíritu de concordia que impulsó el proceso constituyente y que nos ha acompañado en tantos momentos de nuestra historia".

El monarca ha hecho un emotivo recuerdo a las víctimas de ETA y de quienes lucharon por consolidar la democracia en España: "Pasado mañana se cumplirán tres décadas del día en que, tras el asesinato por la banda terrorista ETA del profesor Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, miles de españoles se lanzaron a las calles con las manos pintadas de blanco, un inmenso ‘no’ a la violencia, al terror y a la barbarie".

En este sentido, el Rey ha subrayado que, pese a que ETA persistió otros 15 años, la democracia española "sigue luchando contra todas las amenazas, con la firmeza de nuestro Estado de Derecho y los mecanismos que nos proporciona".

La longevidad de la CE

Al referirse a la celebración de la longevidad de la Constitución, Felipe VI ha recordado que "tomamos conciencia de lo que nos debemos a nosotros mismos como ciudadanos, como demócratas y como españoles". Esta conciencia, ha indicado, "no se limita a la letra de la Carta Magna de nuestra ley de leyes, sino que se extiende a todo el acervo constitucional, las leyes y las instituciones, nos obliga a su respeto, a su defensa, a su desarrollo y fortalecimiento. La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla".

El Rey también ha invitado a reflexionar sobre los avances alcanzados en España desde 1978 y la importancia de mantener los principios constitucionales: "El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante, y el futuro no lo será menos siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos". Además, ha destacado que el mayor homenaje a la Constitución "tiene lugar todos los días a todas horas" en el compromiso de los ciudadanos con el país.

Ausencias de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG

El acto ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha saludado al expresidente Felipe González a su llegada con un apretón de manos, en un contexto de enfrentamientos políticos dentro del propio PSOE tras las declaraciones del que fuera presidente de España.

También han acudido autoridades como el presidente del Senado, Pedro Rollán, y los máximos responsables del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Entre los asistentes también han estado los diputados y senadores de las Cortes Constituyentes, mientras que partidos independentistas como ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG no han querido asistir al acto al considerar que "no hay nada que celebrar".