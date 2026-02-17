Felipe VI y Letizia Ortiz presiden este martes en el Congreso de los Diputados un acto institucional que celebra que la Constitución de 1978 se convierte en la más duradera de la historia constitucional española.

Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y en vigor desde el 29 de diciembre de ese mismo año, la Carta Magna pasa a ocupar el primer puesto en longevidad entre las nueve constituciones españolas. Hasta ahora, ese récord correspondía a la Constitución de 1876, que estuvo vigente durante 47 años y 73 días (17.239 días), hasta el golpe de Miguel Primo de Rivera.

El miércoles 18 de febrero, la Constitución de 1978 alcanzará los 47 años, dos meses y trece días de vigencia, lo que equivale a un total de 17.240 días.