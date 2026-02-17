Felipe VI y Letizia Ortiz presiden este martes en el Congreso de los Diputados un acto institucional que celebra que la Constitución de 1978 se convierte en la más duradera de la historia constitucional española.
Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y en vigor desde el 29 de diciembre de ese mismo año, la Carta Magna pasa a ocupar el primer puesto en longevidad entre las nueve constituciones españolas. Hasta ahora, ese récord correspondía a la Constitución de 1876, que estuvo vigente durante 47 años y 73 días (17.239 días), hasta el golpe de Miguel Primo de Rivera.
El miércoles 18 de febrero, la Constitución de 1978 alcanzará los 47 años, dos meses y trece días de vigencia, lo que equivale a un total de 17.240 días.
"Cumplamos y protejamos la Constitución", ha expresado la presidenta del Congreso.
Francina Armengol ha destacado la importancia de la transición ecológica y la transparencia, así como la lucha contra la desinformación y la garantía de condiciones para un periodismo libre y veraz en España.
"Refundar España era estrechar lazos con Europa y adherirse a sus señas de identidad. Todo ello se logró en unos breves años: se diseñó y se aprobó una Constitución, desplegamos las libertades y derechos que durante tanto tiempo habían sido cercenados, y por fin nos consolidamos como un país europeo", ha señalado Armengol.
"Las circunstancias que acompañaron a nuestra Carta Magna fueron, desde el inicio, complejas y convulsas. La voluntad común de desmantelar las estructuras de la dictadura y sustituirlas por un sistema democrático fue, y sigue siendo hoy, uno de nuestros mayores éxitos colectivos", ha afirmado Francina Armengol.
Durante su intervención, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hecho un repaso histórico de las nueve constituciones que ha tenido España a lo largo de su historia, destacando sus leyes más relevantes.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha abierto la sesión dando la bienvenida a todos los presentes en las Cortes Generales, sede de la soberanía popular. "Es un honor recibir hoy a todas las autoridades y a los ciudadanos que nos acompañan en esta conmemoración", ha afirmado.
Armengol ha comenzado agradeciendo la presencia de los Reyes: "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Sus Majestades por acompañarnos en este acto tan relevante para la historia de nuestro país".
La presidenta del Congreso ha recordado la importancia histórica de la Constitución de 1978: "La Constitución de 1978 ha consolidado su posición como la ley fundamental más longeva de la historia de España. Hasta ahora, este título lo ostentaba la Constitución de 1876".
Pedro Sánchez ha saludado igualmente al expresidente Felipe González a su llegada al acto, un gesto especialmente significativo tras los recientes enfrentamientos políticos y las duras declaraciones de González sobre Sánchez.
A su entrada, los Reyes y el presidente del Gobierno saludan a las mesas del Congreso y del Senado, antes de dirigirse a sus asientos junto a las demás autoridades del Estado.
Sumar ha reclamado una reforma de la Constitución de 1978 que refuerce el derecho a la vivienda, blinde el derecho al aborto e implante la república como forma de Estado, al considerar que "sobra la monarquía y la corona". La portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, ha señalado que, aunque Sumar es republicano, reconoce que la Constitución supuso avances de derechos que merecen conmemoración, y apuesta además por avanzar hacia un modelo más federal.
El acto no contará con los diputados de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, socios de investidura del Gobierno, ya que han anunciado su ausencia al considerar que "no hay nada que celebrar".
Los Reyes serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, Pedro Rollán. También estarán presentes el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, en representación del Poder Judicial.
Don Felipe y Doña Letizia presiden este martes en el Congreso de los Diputados un acto institucional con el que se conmemora que la Constitución de 1978 se convierte en la más longeva de la historia constitucional española.