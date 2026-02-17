El prófugo Carles Puigdemont y sus colaboradores más cercanos están convencidos de que en un par de meses podrá regresar a España. A la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la impresión generalizada en Junts es que el fallo será favorable a la amnistía del expresidente catalán golpista y será ratificado por el Tribunal Constitucional.

Con esas previsiones a corto plazo, un par de meses, Puigdemont se plantea, según ha informado el digital Crónica Global, presentar una moción de censura en el Parlament, donde ahora ejerce como jefe de la oposición a distancia, que le permitiría tomar la palabra durante tiempo indefinido. Ese sería uno de los primeros homenajes que se daría Puigdemont en lo que se prevé como un regreso triunfal. El encargado de coordinar esa vuelta a Cataluña es el diputado Albert Batet, que ha dejado la portavocía del grupo parlamentario en la cámara autonómica para centrarse en el operativo del retorno.

Es del todo imposible que la moción de censura prospere, entre otras razones, por la negativa de la ERC de Oriol Junqueras a votar junto a Junts. Sin embargo, la sesión daría pie a un discurso de Puigdemont que según sus partidarios sería una intervención "para la historia". Acto seguido, dejaría su escaño para no perjudicar su supuesta aura presidencial y acometería una gira por toda Cataluña, región que dejó hace casi diez años y a la que sólo regresó con motivo de la investidura de Salvador Illa para volverse a fugar en una operación que desnudó a la dirección política de los Mossos y al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

El auge de Orriols

La intención de Puigdemont en estos momentos es la de volverse a presentar a la presidencia, pero ya pudiendo hacer campaña en la región. En el círculo del expresidente están convencidos de que su presencia en Cataluña y una intensa actividad por ciudades y pueblos servirá para frenar el auge de la Aliança Catalana (AC) de Sílvia Orriols, que ya supera en intención de voto al partido de Puigdemont y que obtendría en unas autonómicas los mismos escaños que Junts, unos 20 o 21 según el "Centre d'Estudis de Opinió" de la Generalidad, el CIS autonómico.

Con esos planes, Puigdemont descarta dejar el partido en manos del sector "pragmático", el que aboga por volver a las esencias del pujolismo, y se plantea una especie de "último baile" para tratar de recuperar la presidencia de la Generalidad que en enero de 2016 le entregó Artur Mas sin necesidad de presentarse como candidato y perdió en octubre de 2017, tras el golpe de Estado y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.