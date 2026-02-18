El juez que investiga las cloacas del PSOE pide a la Audiencia Nacional toda la documentación sobre la operación Leire

El juez que investiga las cloacas del Partido Socialista, Arturo Zamarriego ha solicitado al juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 toda la documentación relacionada con la operación Leire.

"Por parte de esta Unidad se ha recibido un Oficio remitido por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza nº 9, en el que se interesa la remisión de toda la documentación relativa a los hechos investigados en la causa seguida en el Juzgado Central de Instrucción nº 6", así se desprende de un oficio al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El documento prosigue señalando que "en el juzgado requirente se ha incoado una causa por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, en la que aparecen investigados, entre otros María Leire Díez Castro".

Leire Diez lleva siendo investiga desde hace meses en los Juzgados de Plaza de Castilla por sus presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles. De igual manera, La ex militante socialista fue detenida el pasado mes de diciembre junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso.

Cerdán ante el juez Zamarriego

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró el pasado 2 de febrero ante el juez Zamarriego. Durante su intervención, como ya publicó Libertad Digital, reconoció que se reunió con Díez en dos ocasiones para que esta le entregara unos audios relacionados con la "policía patriótica" y las supuestas escuchas que se habrían realizado en las saunas del padre de Begoña Gómez.

Por su parte, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, reconoció también en sede judicial que mantuvo una reunión con la fontanera socialista. En esta conversación, también estuvieron presentes Santos Cerdán, y su mano derecha, Juanfran Serrano, que sigue en la secretaría de Organización del partido a día de hoy.