Cerdán admite que habló sobre las saunas de Sánchez con Leire Díez y dice que le llamó al salir de prisión

El exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha reconocido ante el juez Arturo Zamarriego dos reuniones con la fontanera del PSOE, Leire Díez. Al menos una de esas reuniones habría versado sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ha retomado así las declaraciones en la causa que investiga si Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol cometieron presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho al intentar supuestamente sobornar a fiscales y altos cargos policiales para frustrar investigaciones sobre la presunta corrupción del entorno de Sánchez.

Según fuentes jurídicas conocedoras del caso consultadas por Libertad Digital, Cerdán habría explicado en su declaración como testigo que se reunió con Díez en dos ocasiones para que esta le entregara unos audios relacionados con la "policía patriótica" y las supuestas escuchas que se habrían realizado en las saunas del padre de Begoña Gómez. Sin embargo, el exsecretario de Organización ha precisado que no recuerda las fechas de dichas reuniones y que no se escucharon esas grabaciones durante la reunión.

De igual manera, las mismas fuentes precisan que Cerdán ha señalado que no mantenía con Leire Díez una relación de carácter profesional y que no la conocía antes de ambas conversaciones formales. Aun así, ha reconocido que Díez le llamó a él cuando salió de prisión preventiva, en la que estuvo por ser el supuesto líder de la trama Koldo en cuanto a las presuntas adjudicaciones por obra pública a dedo a cambio de mordidas. Cerdán también habría reconocido que Patricia López –periodista fallecida socia de Díez, según la versión de la fontanera— se la presentó en el año 2024 en una reunión que tuvo lugar en la sede del Partido Socialista en Ferraz.

Esta mañana también ha declarado el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, quien ha reconocido que mantuvo una reunión con Leire Díez. Según su intervención, durante la conversación con la fontanera también estuvieron presentes Santos Cerdán, y su mano derecha, Juanfran Serrano, que sigue en la secretaría de Organización del partido a día de hoy.

A pesar de que Hernando ha asegurado que fue llamado a la reunión por alguien de la Secretaría de Organización del partido, Cerdán ha dicho que no recuerda si fue él mismo o alguno de sus subordinados quien lo convocó. A las preguntas sobre en calidad de qué iba Hernando –que en ese momento no tenía cargos ni públicos ni orgánicos en el partido—, el secretario de Estado ha aseverado que iba como exdiputado del PSOE conocedor de las prácticas de la "policía patriótica"; mientras que Cerdán ha asegurado que lo convocaron por tener "buena relación" con los servicios jurídicos del partido.

Leire Díez reconoció en sede judicial el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos encuentros con el que fuera secretario de Organización del PSOE en la sede del partido. De igual manera, Dolset confirmó también su presencia durante su intervención el mismo día ante el juzgado.

En esta causa también constan dos reuniones de Díez, una en el despacho del expresidente de Sacyr Luis del Rivero con el fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa y otra en el despacho del abogado Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamlyn.