Hernando reconoce ante el juez que se reunió con la cloaca del PSOE en Ferraz

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha reconocido en sede judicial que mantuvo una reunión con la fontanera socialista Leire Díez. En esta conversación, según ha declarado, también estuvieron presentes el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su mano derecha, Juanfran Serrano, que sigue en la secretaría de Organización del partido a día de hoy.

Hernando ha declarado en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de la Audiencia Provincial de Madrid, Arturo Zamarriego, en el marco del caso que investiga las cloacas del PSOE. El magistrado ha llamado a declarar este lunes tanto a Hernando como a Cerdán después de reconocer Leire Díez –que se encuentra imputada por supuestos intentos de soborno para frenar la investigación de causas que afectaban al presidente del Gobierno— que se reunieron con ellos.

Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Hernando ha revelado que en esta supuesta reunión también se encontraba Juanfran Serrano, dirigente socialista jienense que sigue manteniendo su cargo en el partido a pesar de su extrema cercanía a Cerdán. Este abandonó la formación tras ser señalado como supuesto cerebro de la trama Koldo en el caso de adjudicaciones de obra pública a dedo a cambio de mordidas.

En su declaración, el que fuera una de las personas más importantes de la formación socialista de Pedro Sánchez ha situado dentro de la reunión un total de seis personas: Cerdán; Juanfran Serrano; el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín; la fontanera Leire Díez; el empresario vinculado al caso cloacas, Javier Pérez Dolset, y el propio Hernando.

Así, ha explicado al juez Arturo Zamarriego que fue convocado por alguien de la Secretaría de Organización que dirigía Cerdán, aunque ha dicho no recordar quién. Según su versión, acudió a la reunión en una sala de reuniones de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, y que, cuando llegó, la reunión ya se encontraba constituida.

Hernando ha llegado a los Juzgados de Plaza de Castilla a las 8:55 horas, a pesar de que su declaración estaba programada a las 10:30 horas. El secretario de Estado ha salido de los Juzgados cerca de las 12:15 horas, pero se ha negado ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Las mismas fuentes han explicado que Cerdán y Hernando apenas han hablado mientras se encontraban en el pasillo de la sede judicial y que Hernando se encontraba leyendo un libro, mientras Cerdán simplemente estaba esperando el momento de su declaración.

Al su término del interrogatorio de Hernando, el magistrado ha llamado a declarar a Cerdán, también en calidad de testigo; aunque Leire Díez se presentaba a los fiscales y personas a los que quería sobornar como su "mano derecha".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com